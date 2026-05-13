Axel Kicillof decretó un feriado inesperado y hay fin de semana largo
El gobernador bonaerense confirmó un nuevo feriado para el 15 de mayo en la localidad de Chacabuco. Conocé qué otros distritos tendrán descanso.
Una excelente noticia llegó para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ya que se decretó un nuevo feriado provincial. Gracias a esta reciente resolución oficial, miles de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un merecido fin de semana largo durante este próximo 15 de mayo para descansar plenamente.
Por qué es feriado el 15 de mayo en Chacabuco
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, ratificó el cronograma del Banco Provincia donde se establece que este viernes 15 de mayo será un día no laborable para el partido de Chacabuco debido a la celebración de sus fiestas patronales.
A este importante distrito se le suman otras localidades que también tendrán asueto en la misma fecha para acoplarse al fin de semana largo. Tal es el caso de Casey, en el partido de Guaminí, que celebrará su aniversario fundacional, y Bayauca, perteneciente a Lincoln, que festejará su celebración patronal.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón será una galerna borrascosa que alterará los ánimos del AMBA
El listado con los feriados restantes de mayo
Además de los mencionados para el día 15, el documento oficial estipula múltiples fechas conmemorativas para lo que resta del mes. A continuación, el detalle con todos los distritos que gozarán de un asueto:
-
16 de mayo: Claraz (Necochea) y Emilio Vicente Bunge (General Villegas) por fiestas patronales.
17 de mayo: Inés Indart (Salto) por fiesta patronal.
21 de mayo: Almeira (Navarro) por fiesta patronal.
22 de mayo: Brandsen por fiesta patronal.
23 de mayo: Vedia (Leandro N. Alem) por aniversario fundacional.
24 de mayo: Berisso, Villarino, Ferré (General Arenales) y Fontezuela (Pergamino) por fiestas patronales.
25 de mayo: Colonia San Adolfo (Villarino) por aniversario fundacional.
27 de mayo: Villa Iris (Puan) por aniversario fundacional.
28 de mayo: Girodias (Trenque Lauquen) por aniversario fundacional.
29 de mayo: Comandante Nicanor Otamendi (General Alvarado) y Villalonga (Patagones) por aniversarios fundacionales.
30 de mayo: Chascomús por su aniversario fundacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario