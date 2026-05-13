El pintoresco tren sacado de un cuento de Disney que estuvo 40 años cerrado y tiene seis estaciones soñadas
Tras cuatro décadas de inactividad, el histórico tren del presidio en Ushuaia reabrió sus puertas. Descubrí sus mágicas estaciones y locomotoras.
En 1994, luego de permanecer inactivo durante cuatro décadas, el fascinante tren de los presos retomó parte de su antiguo recorrido original. Esta maravillosa experiencia en Ushuaia permite a los turistas adentrarse en la inaccesible naturaleza del Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo de un ferrocarril histórico inigualable.
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Las encantadoras paradas del histórico tren en Ushuaia
Originalmente, este trayecto partía desde el presidio en el corazón de la ciudad para dirigirse a la ladera del Monte Susana con el fin de recolectar madera y piedra. Hoy, el recorrido actual permite deleitarse con hermosas vistas panorámicas que incluyen el sinuoso río Pipo, la imponente cascada La Macarena, un decadente y llamativo cementerio de árboles y el espléndido bosque de lengas.
Para sumergirse en esta historia de época, la excursión invita a conocer seis estaciones inolvidables:
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Estación Fin del Mundo: Es el punto de partida y la estación principal, ubicada a solo 7 km de la ciudad.
Puente Quemado: La formación atraviesa el Cañadón del Toro y el Río Pipo, dejando ver bajo las nuevas vías los antiguos restos de madera del viejo puente.
Estación Cascada La Macarena: Un sitio de gran interés histórico donde la formación original detenía su marcha para proveer de agua a la antigua locomotora a vapor "La Coqueta".
Límite Parque Nacional: Una parada estratégica para contemplar el esplendor de las montañas y valles linderos.
Cementerio de Árboles: Bordeando el río, se observan las crudas huellas de casi medio siglo de tala incesante realizada por los presidiarios para abastecer de leña al pueblo.
Estación Parque Nacional: Es la última parada y el destino final de esta majestuosa travesía.
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Las emblemáticas locomotoras de la formación
Para hacer de este viaje una experiencia inmersiva completa, los elegantes coches de pasajeros cuentan con amplios ventanales y sistemas de audio individuales en 9 idiomas. Sin embargo, las verdaderas estrellas son sus locomotoras, cada una con su propia personalidad:
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Ing. L. D. Porta: Una verdadera joya a vapor de 148 HP. Fue construida íntegramente en Argentina en 1994 y su nombre homenajea a un reconocido especialista en la materia.
Camila: De origen británico pero ensamblada en Sudáfrica en 1995, esta versátil máquina diésel es vital para el mantenimiento en épocas de clima desafiante.
Héctor J. Rodríguez Zubieta: Fabricada en Alemania en 1934, tiene una rica historia. Fue rescatada como chatarra y su nombre homenajea al gran pionero del turismo en Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego: Entró en servicio en 1999. Es una resistente locomotora diésel que se encarga del transporte y de mantener las vías limpias de nieve.
Rodrigo: Otra portentosa máquina alemana de 1934, restaurada íntegramente en los talleres locales y bautizada en honor a un trabajador que perdió trágicamente la vida durante el proceso de renovación del ferrocarril.
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