El pintoresco tren sacado de un cuento de Disney que estuvo 40 años cerrado y tiene seis estaciones soñadas

Originalmente, este trayecto partía desde el presidio en el corazón de la ciudad para dirigirse a la ladera del Monte Susana con el fin de recolectar madera y piedra. Hoy, el recorrido actual permite deleitarse con hermosas vistas panorámicas que incluyen el sinuoso río Pipo, la imponente cascada La Macarena, un decadente y llamativo cementerio de árboles y el espléndido bosque de lengas.