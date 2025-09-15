El nuevo restaurante porteño que combina historia, sabores caseros y espíritu de puerto
Entre el vaivén del río y el ritmo urbano, Áncora abre sus puertas con aires clásicos, platos abundantes y una propuesta que rescata la tradición porteña y montevideana.
En pleno Puerto Retiro, una zona que comienza a consolidarse como nuevo polo porteño con oficinas, estudios creativos y proyectos gastronómicos, acaba de abrir sus puertas Áncora, el flamante restaurante nacido de la colaboración entre el Grupo Aldo’s y Almarena Meliá. Su nombre, que en italiano significa “ancla”, no es casual: busca transmitir la idea de un refugio cálido en medio del trajín urbano, un espacio donde la pausa se convierte en ritual y los sabores en protagonistas.
Ubicado en el Pasaje Pedro Zanni, a metros del río y lindero al hotel Almarena Meliá Puerto Retiro, la cocina rinde homenaje a la tradición rioplatense, con platos que rescatan recetas compartidas entre Buenos Aires y Montevideo, atravesadas por herencias españolas e italianas. A cargo de los chefs Ana Ortuño, Leo Azulay y Fabrizio Drommi, el menú propone preparaciones caseras y abundantes, donde la técnica moderna potencia el sabor sin alterar la esencia.
Qué se puede pedir en Áncora
El recorrido empieza con entradas como el pan brioche con manteca batida y queso parmesano, el salpicón de gallina con papas crocantes y huevo pickle, o la pascualina artesanal con masa filo elaborada a mano. Entre los principales, destacan los pappardelle con estofado de carne con hueso, el ojo de bife con puré duquesa y salsa criolla, el pescado a la plancha con puré de calabaza y espinacas, y un revuelto gramajo que rinde tributo a los clásicos porteños. La carta también suma opciones como el chivito uruguayo, un sándwich robusto con ojo de bife, panceta, jamón, queso fundido, huevo y mayonesa casera, que se sirve con papas rejilla.
La propuesta dulce no se queda atrás: flan con dulce de leche y crema montada, mousse de chocolate granizada preparada en el propio local a partir de chocolate semi amargo de altísima calidad, panqueque de manzana con helado y almendrado con praliné de almendras que se termina en la mesa con una salsa de chocolate tibio, aseguran un cierre memorable.
La barra acompaña con cócteles tradicionales como Negroni, Old Fashioned y Aperol Spritz, mientras que la carta de vinos lleva el sello de Aldo Graziani, con una selección curada de etiquetas de bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro.
Desde el desayuno con medialunas rellenas y yogures caseros hasta un almuerzo ejecutivo o una cena relajada, Áncora ofrece un menú amplio, accesible y pensado para distintos momentos del día. Cada detalle refuerza su concepto: un ancla que invita a detenerse, a disfrutar de lo esencial y a reencontrarse con los sabores de siempre en un entorno clásico y hospitalario.
Dónde queda Áncora
Áncora se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.
Instagram: @ancora_ba
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario