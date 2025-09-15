El nuevo restaurante porteño que combina historia, sabores caseros y espíritu de puerto

La propuesta dulce no se queda atrás: flan con dulce de leche y crema montada, mousse de chocolate granizada preparada en el propio local a partir de chocolate semi amargo de altísima calidad, panqueque de manzana con helado y almendrado con praliné de almendras que se termina en la mesa con una salsa de chocolate tibio, aseguran un cierre memorable.

La barra acompaña con cócteles tradicionales como Negroni, Old Fashioned y Aperol Spritz, mientras que la carta de vinos lleva el sello de Aldo Graziani, con una selección curada de etiquetas de bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro.

Desde el desayuno con medialunas rellenas y yogures caseros hasta un almuerzo ejecutivo o una cena relajada, Áncora ofrece un menú amplio, accesible y pensado para distintos momentos del día. Cada detalle refuerza su concepto: un ancla que invita a detenerse, a disfrutar de lo esencial y a reencontrarse con los sabores de siempre en un entorno clásico y hospitalario.

Dónde queda Áncora

Áncora se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Instagram: @ancora_ba