El nuevo restaurante porteño que combina historia, sabores caseros y espíritu de puerto

Entre el vaivén del río y el ritmo urbano, Áncora abre sus puertas con aires clásicos, platos abundantes y una propuesta que rescata la tradición porteña y montevideana.

En pleno Puerto Retiro, una zona que comienza a consolidarse como nuevo polo porteño con oficinas, estudios creativos y proyectos gastronómicos, acaba de abrir sus puertas Áncora, el flamante restaurante nacido de la colaboración entre el Grupo Aldo’s y Almarena Meliá. Su nombre, que en italiano significa “ancla”, no es casual: busca transmitir la idea de un refugio cálido en medio del trajín urbano, un espacio donde la pausa se convierte en ritual y los sabores en protagonistas.

ANCORA milanesa

Ubicado en el Pasaje Pedro Zanni, a metros del río y lindero al hotel Almarena Meliá Puerto Retiro, la cocina rinde homenaje a la tradición rioplatense, con platos que rescatan recetas compartidas entre Buenos Aires y Montevideo, atravesadas por herencias españolas e italianas. A cargo de los chefs Ana Ortuño, Leo Azulay y Fabrizio Drommi, el menú propone preparaciones caseras y abundantes, donde la técnica moderna potencia el sabor sin alterar la esencia.

Qué se puede pedir en Áncora

ANCORA 2

El recorrido empieza con entradas como el pan brioche con manteca batida y queso parmesano, el salpicón de gallina con papas crocantes y huevo pickle, o la pascualina artesanal con masa filo elaborada a mano. Entre los principales, destacan los pappardelle con estofado de carne con hueso, el ojo de bife con puré duquesa y salsa criolla, el pescado a la plancha con puré de calabaza y espinacas, y un revuelto gramajo que rinde tributo a los clásicos porteños. La carta también suma opciones como el chivito uruguayo, un sándwich robusto con ojo de bife, panceta, jamón, queso fundido, huevo y mayonesa casera, que se sirve con papas rejilla.

La propuesta dulce no se queda atrás: flan con dulce de leche y crema montada, mousse de chocolate granizada preparada en el propio local a partir de chocolate semi amargo de altísima calidad, panqueque de manzana con helado y almendrado con praliné de almendras que se termina en la mesa con una salsa de chocolate tibio, aseguran un cierre memorable.

ANCORA 9

La barra acompaña con cócteles tradicionales como Negroni, Old Fashioned y Aperol Spritz, mientras que la carta de vinos lleva el sello de Aldo Graziani, con una selección curada de etiquetas de bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro.

Desde el desayuno con medialunas rellenas y yogures caseros hasta un almuerzo ejecutivo o una cena relajada, Áncora ofrece un menú amplio, accesible y pensado para distintos momentos del día. Cada detalle refuerza su concepto: un ancla que invita a detenerse, a disfrutar de lo esencial y a reencontrarse con los sabores de siempre en un entorno clásico y hospitalario.

ANCORA 4

Dónde queda Áncora

Áncora se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Instagram: @ancora_ba

