Javier Milei se prepara para su "súper lunes": la agenda completa

Originalmente, las actividades estaban previstas en la Quinta de Olivos, pero se trasladaron a Balcarce 50 por cuestiones de agenda. El grupo de trabajo incluye a figuras clave como la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Cerca de las 11:00 horas, el mandatario cumplirá con el procedimiento formal de tomarle juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior. Esta designación es vista como una medida para retomar el vínculo con los gobernadores.

Al mediodía, Milei encabezará un encuentro con la mesa de la provincia de Buenos Aires. En esta reunión, además de su hermana y su asesor, estará presente el armador en ese distrito, Sebastián Pareja; y también asistirán los principales dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, como los diputados Cristian Ritondo, José Luis Espert y Diego Santilli, y los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.

El "súper lunes" del Presidente concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026.