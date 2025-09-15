Un café en Palermo que celebra las raíces judías con espíritu contemporáneo
De la mano de Tomás Kalika, Café Mishiguene traslada el espíritu de Mishiguene Cocina de Inmigrantes a un formato diurno, fresco y accesible, con desayunos, almuerzos y meriendas que celebran las raíces judías en un ambiente moderno y vibrante.
Con una mirada más relajada y pensada para el día, Café Mishiguene propone un recorrido por los sabores de la gastronomía judía en clave cotidiana. La propuesta, creada por el reconocido chef Tomás Kalika, recupera la tradición desde una perspectiva ágil y versátil, ideal para desayunar algo casero, almorzar al paso o compartir una merienda con amigos en el corazón de Palermo.
Ubicado en Cabello 3181, este espacio amalgama modernidad e historia en un salón de estética fresca, donde la combinación de tonos celestes y naranjas, materiales como vidrio y fórmica blanca, y un ambiente luminoso y accesible, resulta perfecto para encuentros informales. Además de su mesa extensa para compartir y su barra con vista al movimiento en vivo de la cocina, y su amplio sector en la vereda para disfrutar la llegada de la primavera, el local funciona como el contrapunto diurno del restaurante insignia Mishiguene Cocina de Inmigrantes, ofreciendo la misma sensibilidad gastronómica pero en una atmósfera más descontracturada y casual, sin perder su carácter y calidad.
Qué pedir en Café Mishiguene
Desde la mañana, Café Mishiguene despliega una propuesta de desayunos y meriendas que rescata la tradición panadera judía. Medialunas, rolls de canela y croissants –clásicos, rellenos de dulce de leche o incluso con pastrón y queso gruyere– conviven con opciones saladas como huevos revueltos con lox de trucha, avocado toast, pan de queso y bagels en múltiples versiones, desde el tìpico con queso crema hasta los más elaborados con palta, huevo o trucha ahumada. Todo puede acompañarse con café de especialidad a base de granos de Brasil, además de chocolatada, soda con limón o masagrán.
Al mediodía, la carta se amplía con platos pensados para compartir. En la sección Schmear, Nosh, Mezze, desfilan recetas como falafel, tabule, mensch, guefilte fish, hummus con distintos toppings, babaganoush, shakshuka o varenikes. A ellos se suman sándwiches de pan artesanal –imperdible el pastrón en pletzalej– y preparaciones al horno de piedra, entre las que destacan el manakish de cabra o de carne, el khachapuri, la lajmayin y las burekas, que resultan irresistibles para un almuerzo descontracturado.
El capítulo dulce merece su lugar: babka, strudel y baklava homenajean la tradición, mientras que creaciones como la mousse de maracuyá o el frangipane acercan un aire contemporáneo. Por la tarde, el café se transforma en un bar de cócteles, con tragos clásicos y de autor, vinos seleccionados e incluso su propia etiqueta en colaboración con Bodega Catena Zapata, invitando a cerrar la jornada con un brindis que celebra la cultura y los sabores de la cocina judía.
Con esta propuesta, Café Mishiguene reafirma la visión de Tomás Kalika: mantener viva la herencia judía a través de la gastronomía, pero adaptándola al pulso de la vida urbana. Un lugar donde la herencia cultural se celebra en cada plato, en un ambiente cálido y contemporáneo que propone disfrutar, compartir y volver una y otra vez.
Dónde queda Café Mishiguene
Café Mishiguene se encuentra en Cabello 3181, Palermo.
Instagram: @cafemishiguene
