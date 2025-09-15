Un café en Palermo que celebra las raíces judías con espíritu contemporáneo

Café Mishiguene - Kachapuri

Al mediodía, la carta se amplía con platos pensados para compartir. En la sección Schmear, Nosh, Mezze, desfilan recetas como falafel, tabule, mensch, guefilte fish, hummus con distintos toppings, babaganoush, shakshuka o varenikes. A ellos se suman sándwiches de pan artesanal –imperdible el pastrón en pletzalej– y preparaciones al horno de piedra, entre las que destacan el manakish de cabra o de carne, el khachapuri, la lajmayin y las burekas, que resultan irresistibles para un almuerzo descontracturado.

Café Mishiguene - Desayuno y merienda

El capítulo dulce merece su lugar: babka, strudel y baklava homenajean la tradición, mientras que creaciones como la mousse de maracuyá o el frangipane acercan un aire contemporáneo. Por la tarde, el café se transforma en un bar de cócteles, con tragos clásicos y de autor, vinos seleccionados e incluso su propia etiqueta en colaboración con Bodega Catena Zapata, invitando a cerrar la jornada con un brindis que celebra la cultura y los sabores de la cocina judía.

Café Mishiguene - Arayes

Con esta propuesta, Café Mishiguene reafirma la visión de Tomás Kalika: mantener viva la herencia judía a través de la gastronomía, pero adaptándola al pulso de la vida urbana. Un lugar donde la herencia cultural se celebra en cada plato, en un ambiente cálido y contemporáneo que propone disfrutar, compartir y volver una y otra vez.

Dónde queda Café Mishiguene

Café Mishiguene se encuentra en Cabello 3181, Palermo.

Instagram: @cafemishiguene