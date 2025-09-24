Escapada con sabor a tradición en Buenos Aires: el pueblo cercano con los mejores alfajores

Caminatas por sus plazas históricas y calles de tierra.

Recorridos por antiguas casonas y la parroquia local.

Paseos por los campos de la llanura pampeana .

Degustación de platos típicos preparados con recetas familiares.

El clima templado y los atardeceres amplios completan una experiencia que combina descanso, tradición y turismo gastronómico.

Dónde queda Rawson

Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo que mantiene viva la esencia de las localidades rurales, con celebraciones patronales, encuentros comunitarios y una marcada identidad cultural que atrae cada vez a más visitantes.

Cómo llegar a Rawson

Ubicado a 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede acceder fácilmente a Rawson a través de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51. El trayecto en auto dura alrededor de dos horas, lo que convierte a esta localidad en una opción ideal para una escapada de fin de semana.