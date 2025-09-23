Vacaciones en Jujuy: el pueblo metido en la Cordillera que tiene postales soñadas

Caminata Raya Raya – Purmamarca : un sendero de turismo aventura que recorre el antiguo camino minero que une Tumbaya Grande con Purmamarca.

Excursión de campo en Tumbaya Grande – Paraje Raya Raya : permite conocer la producción agroecológica de cultivos andinos y preparar platos con ingredientes recién cosechados.

Capilla de Nuestra Señora de los Dolores : construida en el siglo XVII, es Monumento Histórico Nacional y un emblema de la fe local.

La Esquina de Huajra : sitio arqueológico incaico que refleja la importancia comercial y cultural de la región.

Ceremonia del té con Doña Celestina: una experiencia única donde se degustan infusiones de hierbas locales y panificados artesanales, mientras se transmiten historias de lucha y memoria indígena.

Dónde queda Tumbaya

image

Tumbaya se ubica en el departamento homónimo de la provincia de Jujuy, a orillas del Río Grande y dentro de la famosa Quebrada de Humahuaca. Limita con Tilcara, Ledesma, Humahuaca, Cochinoca, Manuel Belgrano y también con la provincia de Salta. Su cercanía a San Salvador de Jujuy (menos de 50 kilómetros) lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana.

Cómo llegar a Tumbaya

Desde la capital jujeña, se puede llegar a Tumbaya por la Ruta Nacional 9, con un recorrido en auto o colectivo que no supera la hora de viaje. Existen excursiones turísticas que incluyen al pueblo dentro de los circuitos de la Quebrada, por lo que es sencillo combinar la visita con otros destinos cercanos como Purmamarca o Tilcara.