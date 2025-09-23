Vacaciones en Jujuy: el pueblo metido en la Cordillera que tiene postales soñadas
Se trata de un pueblo pequeño, rodeado de cerros, donde el tiempo parece detenerse y cada postal se convierte en una obra de arte.
A menos de una hora de San Salvador de Jujuy, se esconde una localidad que forma parte del circuito de la Quebrada de Humahuaca. Sus calles transmiten paz y autenticidad, al mismo tiempo que su gente mantiene vivas las costumbres heredadas de los pueblos originarios.
Lo que distingue a este destino no son solo sus montañas de colores y su cercanía a otros puntos turísticos reconocidos, sino también su valor histórico y espiritual. Desde tiempos coloniales fue lugar de paso, de lucha y de resistencia cultural, algo que hoy los lugareños se esfuerzan por compartir con cada visitante.
Además de sus paisajes, en este pueblo sobresale la religiosidad y el apego a las celebraciones tradicionales. Caminar entre sus casas bajas y mirar hacia el horizonte es descubrir una Argentina profunda, cargada de símbolos y memoria.
Qué se puede hacer en Tumbaya
Las experiencias que ofrece Tumbaya son diversas y se adaptan a quienes buscan tanto aventura como tranquilidad. Entre las actividades más recomendadas se encuentran:
Caminata Raya Raya – Purmamarca: un sendero de turismo aventura que recorre el antiguo camino minero que une Tumbaya Grande con Purmamarca.
Excursión de campo en Tumbaya Grande – Paraje Raya Raya: permite conocer la producción agroecológica de cultivos andinos y preparar platos con ingredientes recién cosechados.
Capilla de Nuestra Señora de los Dolores: construida en el siglo XVII, es Monumento Histórico Nacional y un emblema de la fe local.
La Esquina de Huajra: sitio arqueológico incaico que refleja la importancia comercial y cultural de la región.
Ceremonia del té con Doña Celestina: una experiencia única donde se degustan infusiones de hierbas locales y panificados artesanales, mientras se transmiten historias de lucha y memoria indígena.
Dónde queda Tumbaya
Tumbaya se ubica en el departamento homónimo de la provincia de Jujuy, a orillas del Río Grande y dentro de la famosa Quebrada de Humahuaca. Limita con Tilcara, Ledesma, Humahuaca, Cochinoca, Manuel Belgrano y también con la provincia de Salta. Su cercanía a San Salvador de Jujuy (menos de 50 kilómetros) lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana.
Cómo llegar a Tumbaya
Desde la capital jujeña, se puede llegar a Tumbaya por la Ruta Nacional 9, con un recorrido en auto o colectivo que no supera la hora de viaje. Existen excursiones turísticas que incluyen al pueblo dentro de los circuitos de la Quebrada, por lo que es sencillo combinar la visita con otros destinos cercanos como Purmamarca o Tilcara.
