Turismo en Brasil: el pequeño pueblo ideal para los surfistas
Rodeado por el océano Atlántico y playas paradisíacas, este destino se ubica dentro del estado de Bahía. Los detalles en la nota.
Las vacaciones son más que un simple momento para descansar y relajarse, sino que también son perfectas para conocer, explorar y realizar aventuras extremas. Por este motivo, sitios con montañas, playas o bosques son los más elegidos por los turistas, ya que pueden realizar diferentes actividades sin problemas.
Dentro del amplio abanico de destinos que ofrece Brasil para vacacionar, aparece Itacaré, ubicado en el estado de Bahía. Rodeado de playas y olas, este maravilloso pueblo destaca por ser perfecta para surfear en cualquier época del año, aunque al mismo tiempo se destaca por la calidez de sus habitantes.
Qué hacer en Itacaré
Itacaré es un destino que combina aventura y descanso en plena naturaleza. Los amantes del surf encontrarán playas ideales para practicar el deporte, mientras que quienes prefieren explorar pueden recorrer senderos entre la Mata Atlántica, descubriendo cascadas y miradores que ofrecen una vista atrapante de la ciudad.
La ciudad también tiene una rica experiencia cultural única en Sudamérica: sus calles cuentan con música en vivo, gastronomía bahiana y artesanías locales.
Dónde queda Itacaré
Este bello destino se encuentra en la región noreste de Brasil, dentro del estado de Bahía, a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Ilhéus. Rodeado por la Mata Atlántica y por el océano Atlántico, el pueblo es reconocido por sus paisajes naturales y su cultura, motivo por el cual atrapa la atención de diferentes turistas.
Cómo llegar a Itacaré
Llegar a Itacaré es sencillo gracias a su excelente ubicación y conexión. Una gran porción de viajeros llega al Aeropuerto Jorge Amado, en Ilhéus, y desde allí se toman autobuses, autos o taxis para recorrer los 70 kilómetros restantes de viaje. Esta es la opción más utilizada.
