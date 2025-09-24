Turismo en Brasil: el pequeño pueblo ideal para los surfistas

Dónde queda Itacaré

Este bello destino se encuentra en la región noreste de Brasil, dentro del estado de Bahía, a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Ilhéus. Rodeado por la Mata Atlántica y por el océano Atlántico, el pueblo es reconocido por sus paisajes naturales y su cultura, motivo por el cual atrapa la atención de diferentes turistas.

Cómo llegar a Itacaré

Llegar a Itacaré es sencillo gracias a su excelente ubicación y conexión. Una gran porción de viajeros llega al Aeropuerto Jorge Amado, en Ilhéus, y desde allí se toman autobuses, autos o taxis para recorrer los 70 kilómetros restantes de viaje. Esta es la opción más utilizada.