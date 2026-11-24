La escapada escondida en Buenos Aires con una laguna de 5.700 hectáreas, reserva natural y pesca de pejerrey
Sus lagunas, espacios verdes y propuestas al aire libre lo convierten en una alternativa para una escapada diferente.
La provincia de Buenos Aires ofrece numerosos destinos para quienes buscan alejarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Entre ellos se destaca una localidad del sudoeste bonaerense que sorprende por sus lagunas, sus paisajes y sus actividades recreativas.
Este destino forma parte de la región de las Lagunas Encadenadas del Oeste, un sistema de espejos de agua que atrae a visitantes interesados en la pesca deportiva, el turismo rural y las escapadas en familia.
Con un ambiente tranquilo y amplios espacios naturales se presenta como una alternativa para quienes desean pasar unos días lejos del movimiento de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en Guaminí
Uno de los principales atractivos de la zona es la Laguna Alsina, un espejo de agua de aproximadamente 5.700 hectáreas, reconocido por sus paisajes y por las posibilidades que ofrece para la pesca deportiva.
El pejerrey es una de las especies más buscadas por los pescadores que visitan la región. Además, el entorno permite organizar jornadas de descanso, caminatas y encuentros familiares al aire libre.
Entre las actividades y lugares destacados se encuentran:
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Pesca deportiva: la Laguna Alsina es conocida por sus ejemplares de pejerrey y sus sectores habilitados para pescadores.
Balneario Laguna Alsina: cuenta con espacios recreativos y sectores con fogones para disfrutar de un almuerzo al aire libre.
Isla Los Chañares: una reserva provincial que conserva pastizales, matorrales y pequeños bosques de chañar.
Paseos por la naturaleza: las costas de las lagunas ofrecen paisajes ideales para observar aves y disfrutar de la tranquilidad del ambiente rural.
Además, Guaminí permite conocer otros espejos de agua del sistema de Lagunas Encadenadas, como la Laguna del Monte, que amplían las alternativas para disfrutar del turismo de naturaleza..
Dónde queda y cómo llegar a Guaminí
Guaminí está ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que es una opción para una escapada de fin de semana.
Para llegar desde CABA en auto, una de las alternativas es tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuar por la Ruta Nacional 205 y luego conectar con la Ruta Provincial 65 hacia la zona de Guaminí.
Quienes deseen visitar específicamente la Laguna Alsina deben dirigirse hacia el sector de Bonifacio y seguir los accesos señalizados hasta el balneario.
Antes de viajar, conviene consultar el estado de los caminos rurales, las condiciones de acceso y la reglamentación vigente para la pesca.
Con sus lagunas, paisajes naturales y propuestas recreativas, Guaminí es un destino ideal para descansar, pescar y disfrutar del aire libre en la provincia de Buenos Aires.
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