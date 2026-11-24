Entre las actividades y lugares destacados se encuentran:

Pesca deportiva: la Laguna Alsina es conocida por sus ejemplares de pejerrey y sus sectores habilitados para pescadores.

Balneario Laguna Alsina: cuenta con espacios recreativos y sectores con fogones para disfrutar de un almuerzo al aire libre.

Isla Los Chañares: una reserva provincial que conserva pastizales, matorrales y pequeños bosques de chañar.

Paseos por la naturaleza: las costas de las lagunas ofrecen paisajes ideales para observar aves y disfrutar de la tranquilidad del ambiente rural.

Además, Guaminí permite conocer otros espejos de agua del sistema de Lagunas Encadenadas, como la Laguna del Monte, que amplían las alternativas para disfrutar del turismo de naturaleza..

Dónde queda y cómo llegar a Guaminí

Guaminí está ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que es una opción para una escapada de fin de semana.

Para llegar desde CABA en auto, una de las alternativas es tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuar por la Ruta Nacional 205 y luego conectar con la Ruta Provincial 65 hacia la zona de Guaminí.

Quienes deseen visitar específicamente la Laguna Alsina deben dirigirse hacia el sector de Bonifacio y seguir los accesos señalizados hasta el balneario.

Antes de viajar, conviene consultar el estado de los caminos rurales, las condiciones de acceso y la reglamentación vigente para la pesca.

Con sus lagunas, paisajes naturales y propuestas recreativas, Guaminí es un destino ideal para descansar, pescar y disfrutar del aire libre en la provincia de Buenos Aires.