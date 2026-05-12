El parque de diversiones que cumple 29 años y lo celebra con shows y más de 40 atracciones
En mayo, el Parque de la Costa de Tigre festeja sus 29 años con diferentes beneficios, shows en vivo y más de 40 atracciones para vivir una jornada inolvidable.
Parque de la Costa cumple 29 años y lo celebra a lo grande con una propuesta pensada para todas las edades. Durante mayo, el emblemático predio ubicado en Tigre invita a vivir jornadas llenas de adrenalina, entretenimiento y espectáculos con una promoción especial para compartir.
En el mes de su aniversario, el parque lanzó un beneficio 2x1 en Pasaporte FULL: pagando una entrada, ingresan dos personas para disfrutar de todas las atracciones, shows en vivo y propuestas recreativas que ofrece el lugar.
Con más de 40 juegos, el espacio se consolidó como uno de los destinos de entretenimiento más elegidos del país. Entre las opciones más extremas aparecen montañas rusas como El Vigía, Boomerang, Desorbitados y Vértigo Xtremo, mientras que también siguen vigentes clásicos tradicionales como el Barco Pirata, los Autos Chocadores, la Vuelta al Mundo, las Sillas Voladoras y el Baile de las Tazas.
Además de las atracciones mecánicas, el parque cuenta con espectáculos infantiles, shows en vivo y una amplia oferta gastronómica para disfrutar durante toda la jornada. Su ubicación cercana al río y sus amplios espacios verdes convierten la visita en un plan ideal tanto para grandes como para chicos.
Durante el último fin de semana, los visitantes también pudieron ser parte de los festejos especiales por el aniversario junto a los personajes más icónicos del parque. Oso, Braulio & Yoni, Cara de Barro y Cloty sorprendieron al público al aparecer en escena para cantar el feliz cumpleaños y celebrar junto a las familias presentes.
Durante mayo, el parque abrirá sus puertas los sábados, domingos y feriados desde las 11 de la mañana.
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