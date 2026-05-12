El parque de diversiones que cumple 29 años y lo celebra con shows y más de 40 atracciones

Aniversario del Parque de la Costa 4

Durante el último fin de semana, los visitantes también pudieron ser parte de los festejos especiales por el aniversario junto a los personajes más icónicos del parque. Oso, Braulio & Yoni, Cara de Barro y Cloty sorprendieron al público al aparecer en escena para cantar el feliz cumpleaños y celebrar junto a las familias presentes.

Durante mayo, el parque abrirá sus puertas los sábados, domingos y feriados desde las 11 de la mañana.