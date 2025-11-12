La manera de calentar los ambientes sin usar la calefacción

La clave está en usar plástico de burbujas, el mismo que se emplea para embalar objetos frágiles. Este material funciona como una barrera térmica natural que evita que el calor se escape y bloquea el ingreso del aire helado.

Cortar el plástico de burbujas según el tamaño de cada ventana.

Rociar con un poco de agua el lado de las burbujas.

Colocar el plástico sobre el vidrio, con las burbujas hacia adentro, presionando suavemente. El agua hará que se adhiera sin necesidad de pegamento.

Una vez cubiertas todas las ventanas, el ambiente se mantiene mucho más cálido, incluso durante los días más fríos. Es una solución práctica, económica y ecológica para enfrentar la ola polar sin que aumenten las boletas de energía.