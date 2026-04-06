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El pueblo en Brasil para conocer durante 2026 que no es Río de Janeiro ni Buzios

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Se ubica dentro del estado de Maranhão y una de sus principales atracciones son las dunas de arena blanca y lagunas de agua transparente. Descubrí qué hacer y cómo llegar.

Este atrapante destino de Brasil se ubica a tan solo 250 kilómetros de São Luís

Este atrapante destino de Brasil se ubica a tan solo 250 kilómetros de São Luís, dentro del estado de Maranhão.

Lençóis Maranhenses es un sitio perfecto para vacacionar en cualquier época del año, gracias a su paisaje único formado por dunas blancas y lagunas de agua cristalina que se renuevan constantemente con las lluvias. Este parque ofrece tranquilidad, vistas imponentes y una rica gastronomía, ideal para quienes buscan desconectarse durante las vacaciones.

En ese sentido, Brasil se consolida como uno de los grandes referentes del turismo en Sudamérica, con destinos que combinan belleza natural, variedad de climas y opciones para todo tipo de viajeros. Es por este motivo que el territorio brasilero recibe a millones de turistas durante los 365 días del año.

Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses

En este atrapante destino de Brasil las actividades son atractivas y están pensadas para aprovechar el entorno natural. Se puede recorrer a pie las dunas, nadar en las lagunas y hacer excursiones en 4x4 para llegar a sectores más alejados del parque.

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Una de las principales atracciones de Lençóis Maranhenses son sus lagunas de arena blanca y agua transparente.

Una de las principales atracciones de Lençóis Maranhenses son sus lagunas de arena blanca y agua transparente.

También es común probar la gastronomía local, con pescados frescos y platos típicos de la región, encargados de deleitar el paladar de los comensales más exigentes. Todo se da en un ambiente tranquilo, ideal para descansar y desconectarse en un contexto cargado de naturaleza.

Dónde queda Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Maranhão. Está 250 kilómetros de São Luís, la capital estadual, lo que facilita el acceso para quienes viajan desde otras regiones del país o del exterior y buscan un destino sin alejarse de los grandes epicentros.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La manera más común de acceder es viajando hasta Barreirinhas por ruta, desde donde parten excursiones y traslados hacia el parque, incluso por el río Preguiça. Otra alternativa es ir por Atins, una opción más directa para entrar al área, elegida por quienes buscan un camino más corto y simple.

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