Vacaciones en Brasil: la playa más económica para visitar en el verano
Este rincón de Brasil, con playas tranquilas y precios accesibles, asoma como el destino estrella que seducirá a miles de argentinos durante 2026.
El turismo, las escapadas y Brasil vuelven a cruzarse en un destino que empieza a ganar protagonismo entre los viajeros argentinos: una playa tranquila, con precios accesibles y lejos del turismo masivo, ideal para planificar vacaciones sin gastar de más.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
São Miguel do Gostoso se presenta como una opción ideal para quienes priorizan el descanso, el contacto con la naturaleza y una experiencia de viaje más relajada. Sus playas extensas y de baja concurrencia permiten disfrutar del mar sin aglomeraciones, con amplios tramos de arena y aguas cálidas que invitan a pasar largas horas al aire libre.
Gracias a sus vientos constantes durante gran parte del año, el destino es especialmente valorado por quienes practican kitesurf y windsurf, con escuelas y alquiler de equipos tanto para principiantes como para deportistas con experiencia. A esto se suma un entorno natural cuidado, con paisajes abiertos y atardeceres que se destacan entre los más buscados de la región.
En el plano gastronómico, el pueblo ofrece una propuesta variada y accesible, con restaurantes y paradores que priorizan pescados y mariscos frescos, platos regionales y cocina casera a precios más bajos que en otros balnearios populares de Brasil. El ritmo tranquilo, la cercanía entre los comercios y la hospitalidad típica de los pueblos chicos completan una experiencia pensada para bajar un cambio y disfrutar sin apuro.
Dónde queda São Miguel do Gostoso
Este destino se encuentra en el estado de Río Grande do Norte, en el nordeste de Brasil. Está ubicado a unos 100 kilómetros de Natal, la capital provincial, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan combinar playas paradisíacas con un entorno más calmo y natural.
Cómo llegar a São Miguel do Gostoso
La forma más habitual de llegar es volar hasta Natal, que cuenta con aeropuerto internacional y recibe vuelos desde distintas ciudades de Brasil y conexiones regionales. Desde allí, el trayecto hasta São Miguel do Gostoso se realiza por ruta en auto, transfer o micro, con un viaje aproximado de una hora y media. Esta cercanía facilita el acceso y lo posiciona como una alternativa atractiva para sumar a un itinerario de viaje por el nordeste brasileño.
