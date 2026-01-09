Vacaciones en Brasil: la playa más económica para visitar en el verano

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

La forma más habitual de llegar es volar hasta Natal, que cuenta con aeropuerto internacional y recibe vuelos desde distintas ciudades de Brasil y conexiones regionales. Desde allí, el trayecto hasta São Miguel do Gostoso se realiza por ruta en auto, transfer o micro, con un viaje aproximado de una hora y media. Esta cercanía facilita el acceso y lo posiciona como una alternativa atractiva para sumar a un itinerario de viaje por el nordeste brasileño.