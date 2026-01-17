Pueblos de Brasil: el destino tranquilo con no más de 8.000 habitantes para disfrutar de la playa

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Este destino está ubicado a unos 100 kilómetros de Maceió, lo que lo convierte en un punto estratégico de Brasil. El recorrido se debe realizar por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, donde los turistas pueden disfrutar de una mezcla de paisajes costeros y zonas rurales durante todo el trayecto.