Pueblos de Brasil: el destino tranquilo con no más de 8.000 habitantes para disfrutar de la playa
Ubicado en el estado de Alagoas, a escasos kilómetros de Maragogi, este pequeño pueblo se encuentra lejos de los grandes epicentros. Los detalles en la nota.
En el litoral de Alagoas, lejos del bullicio de las grandes ciudades turísticas de Brasil, se encuentra São Miguel dos Milagres, un rincón de tan solo 8.000 habitantes donde la calma y la naturaleza se combinan a la perfección para maravillar a los turistas.
Sus playas de arena clara y aguas cristalinas son perfectas para desconectar de la rutina diaria, mientras que el ritmo pausado del pueblo del pueblo permite disfrutar de un merecido descanso en el nordeste brasileño. Además de sus atracciones, este sitio es accesible desde diferentes puntos de Sudamérica.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
En São Miguel dos Milagres, el contacto con la naturaleza es el principal atractivo. Los visitantes pueden sumergirse en sus aguas transparentes para descubrir la riqueza marina mediante snorkel o buceo, donde se pueden apreciar maravillas como peces de diferentes colores y arrecifes se convierten en un espectáculo natural.
También se pueden realizar paseos en las jangadas, pequeñas embarcaciones que permiten llegar a bancos de arena que aparecen con la marea baja. Para aquellos que buscan sabores locales, el pueblo dispone de platos preparados con pescado fresco, mariscos y recetas típicas del noreste brasileño, servidos en porciones generosas y a precios accesibles.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Situado en el litoral del estado de Alagoas, muy cerca de la famosa localidad de Maragogi, São Miguel dos Milagres se presenta como un refugio perfecto para quienes buscan escapar del ritmo frenético de la vida cotidiana y disfrutar de unos días de tranquilidad en medio de la naturaleza.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Este destino está ubicado a unos 100 kilómetros de Maceió, lo que lo convierte en un punto estratégico de Brasil. El recorrido se debe realizar por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, donde los turistas pueden disfrutar de una mezcla de paisajes costeros y zonas rurales durante todo el trayecto.
