El pueblo de Buenos Aires que combina tranquilidad, gastronomía de campo y espacios históricos
Un destino perfecto para quienes buscan desconectar del ruido urbano y disfrutar un día o un fin de semana al aire libre.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de esos destinos mágicos, pero poco explorados, es Villars, una joyita del interior bonaerense donde el silencio se valora tanto como una buena comida casera. Ideal para cargar pilas un finde sin gastar una fortuna ni manejar demasiado.
Qué se puede hacer en Villars
Este pueblo es perfecto para quienes buscan desconectar del ruido urbano. Hay varias opciones para disfrutar un día o un fin de semana al aire libre. Una de las preferidas es alquilar una casa quinta, descansar bajo la sombra de los árboles y disfrutar del verde en su máxima expresión.
Los que quieren algo más movido pueden seguir el circuito turístico del pueblo, que incluye joyas como el Viejo Bar Manolo (Lo de Forte), el bodegón El Encuentro o el restaurante Lo de Lala. Todos tienen ese aire de campo y platos bien argentinos: empanadas, pastas y los infaltables churros de Las Liebres, considerados de los mejores de la provincia.
Además, hay espacios históricos como la Vieja Estación, con un edificio de dos pisos al estilo francés. Aunque ya no funciona como tal, ahora alberga una biblioteca y un pintoresco Museo Ferroviario, que guarda recuerdos de la época dorada del tren en Argentina.
Quienes prefieran el contacto con la naturaleza pueden pasear por el Monte Vinelli o simplemente caminar por los jardines floridos del pueblo. Cada rincón tiene algo que invita a quedarse un rato más.
Dónde queda Villars
Villars se encuentra en el partido de General Las Heras, al oeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo está sobre la Ruta Provincial 6, a tan solo 98 kilómetros del Obelisco. El trayecto, en auto, ronda la hora y veinte minutos, lo que lo convierte en una escapada ideal para salir un sábado por la mañana.
Aunque es pequeño y sin multitudes, lo que lo vuelve especial es justamente eso: su ambiente relajado, sus calles tranquilas y la sensación de estar lejos del caos, aun estando tan cerca. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece moverse distinto, sin apuro.
Cómo llegar a Villars
En auto, el acceso es sencillo. Desde CABA, se toma la Ricchieri, se empalma con la autopista Ezeiza-Cañuelas y luego se sigue por la Ruta Provincial 6. El camino es directo y bien señalizado.
Para quienes no manejan, hay alternativa en colectivo: la línea 136 sale desde Caballito y llega a Villars en unas dos horas. No es la opción más rápida, pero sí accesible para quienes no cuentan con vehículo.
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