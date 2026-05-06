El pueblo de Buenos Aires que combina tranquilidad, gastronomía de campo y espacios históricos

Quienes prefieran el contacto con la naturaleza pueden pasear por el Monte Vinelli o simplemente caminar por los jardines floridos del pueblo. Cada rincón tiene algo que invita a quedarse un rato más.

Dónde queda Villars

Villars se encuentra en el partido de General Las Heras, al oeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo está sobre la Ruta Provincial 6, a tan solo 98 kilómetros del Obelisco. El trayecto, en auto, ronda la hora y veinte minutos, lo que lo convierte en una escapada ideal para salir un sábado por la mañana.

Aunque es pequeño y sin multitudes, lo que lo vuelve especial es justamente eso: su ambiente relajado, sus calles tranquilas y la sensación de estar lejos del caos, aun estando tan cerca. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece moverse distinto, sin apuro.

Cómo llegar a Villars

En auto, el acceso es sencillo. Desde CABA, se toma la Ricchieri, se empalma con la autopista Ezeiza-Cañuelas y luego se sigue por la Ruta Provincial 6. El camino es directo y bien señalizado.

Para quienes no manejan, hay alternativa en colectivo: la línea 136 sale desde Caballito y llega a Villars en unas dos horas. No es la opción más rápida, pero sí accesible para quienes no cuentan con vehículo.