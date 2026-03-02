El pueblo costero en Chile con playas abiertas y un paisaje rocoso increíble
Se encuentra en la Región de Valparaíso, a pocos kilómetros del paso fronterizo argentino. Se cercanía con el Pacífico permite realizar deportes acuáticos y observar la fauna marina. Dónde queda y qué hacer.
Sudamérica ofrece una diversidad turística enorme: selvas tropicales, montañas imponentes, epicentros vibrantes y kilómetros de costa. Sin embargo, en los últimos años, los turistas comenzaron a priorizar destinos pequeños, menos masivos y cargados de serenidad y naturaleza, siendo perfectos para descansar y desconectar durante las vacaciones.
En ese contexto aparece Pichicuy, una localidad costera chilena ubicada en la comuna de La Ligua, dentro de la Región de Valparaíso. A pocos kilómetros del paso fronterizo argentino y frente al océano Pacífico, este pueblo es perfecto para sumergirse en su fauna marina, realizar deportes acuáticos u observar paisajes cautivantes.
Qué se puede hacer en Pichicuy
En este atrapante sitio, los visitantes pueden caminar por la amplia franja costera, alternando entre arena y sectores rocosos que invitan a explorar cada rincón sin apuros. El oleaje constante abre la posibilidad de practicar surf o disfrutar del sonido del mar como parte de la experiencia.
También es un destino ideal para pescar, realizar caminatas con vistas abiertas al Pacífico y contemplar atardeceres que transforman el paisaje. Otro de sus aspectos más atractivos es su rica y amplia gastronomía marina, con platos valorados por atrapar el paladar de hasta los turistas más exigentes.
Dónde queda Pichicuy
Pichicuy se encuentra en la zona central de Chile, dentro de la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso. Se sitúa a 190 kilómetros de Santiago y es accesible por la Ruta 5 Norte, siendo una alternativa tranquila en comparación con los balnearios más concurridos de la región.
Cómo llegar Pichicuy
La mejor opción para llegar a este pueblo costero es tomando la Ruta 5 en dirección hacia el norte desde Santiago. Luego de pasar por La Ligua, se deben seguir las señalizaciones que conducen hacia la costa, donde un camino secundario lleva directamente a Pichicuy.
