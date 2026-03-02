El pueblo costero en Chile con playas abiertas y un paisaje rocoso increíble

Dónde queda Pichicuy

Pichicuy se encuentra en la zona central de Chile, dentro de la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso. Se sitúa a 190 kilómetros de Santiago y es accesible por la Ruta 5 Norte, siendo una alternativa tranquila en comparación con los balnearios más concurridos de la región.