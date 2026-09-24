El pueblo escondido ideal para una escapada y disfrutar de su tranquilidad.

Otra parada cercana es el Quo Container Center. Fue construido con 57 contenedores de carga en desuso, de 12 metros cada uno, distribuidos en tres niveles. Es el primer centro comercial del país hecho íntegramente con elementos provenientes del transporte marítimo. En su interior funcionan:

oficinas

locales de indumentaria

estudios de arquitectura

peluquerías

tiendas de diseño sustentable

La propuesta también tiene una impronta ecológica, ya que el complejo cuenta con paneles solares, iluminación LED de bajo consumo, cubiertas verdes con vegetación y plantas de tratamiento de agua. Los tres puntos están muy cerca entre sí y a pocas cuadras de la calle Mendoza.

Dónde queda y cómo llegar a Ingeniero Maschwitz

Es una hermosa localidad con aire de pueblo y estilo bohemio, ubicada en el partido de Escobar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, a unos 45 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En auto

Ruta: Tomar la Autopista Panamericana (Ramal Escobar) hasta la altura del kilómetro 44 .

Tomar la hasta la altura del . Acceso: Bajar en el km 44 y tomar la Colectora Este (o empalmar con la Avenida Mendoza / Avenida Villanueva ), que te conecta directo con los principales paseos comerciales como el Mercado de Maschwitz y el Paseo Mendoza.

Bajar en el km 44 y tomar la Colectora Este (o empalmar con la / ), que te conecta directo con los principales paseos comerciales como el Mercado de Maschwitz y el Paseo Mendoza. Tiempo estimado: Cerca de 40 a 50 minutos desde la General Paz, dependiendo del tráfico.

2. En colectivo

Línea 60: Cuenta ramales (rápidos o semirrápidos) que te dejan en la zona de la Panamericana y la entrada a Maschwitz.

Cuenta ramales (rápidos o semirrápidos) que te dejan en la zona de la Panamericana y la entrada a Maschwitz. Línea 15: Otra alternativa que circula por la Panamericana conectando Capital Federal y la zona norte con Escobar.

Otra alternativa que circula por la Panamericana conectando Capital Federal y la zona norte con Escobar. Una vez en la colectora, podés caminar unas pocas cuadras hacia el centro comercial o combinar con líneas locales de colectivos.

3. En tren