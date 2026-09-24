El pueblo escondido ideal para una escapada y disfrutar de su tranquilidad
Un paseo distinto con galerías, restaurantes y propuestas hechas con materiales recuperados para cortar con la rutina sin ir muy lejos.
La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos destinos que permanecen alejados de los circuitos turísticos tradicionales. Más allá de las ciudades de la costa y las localidades más elegidas para una escapada, existen pequeños pueblos rurales que conservan construcciones históricas y una forma de vida completamente diferente a la de los grandes centros urbanos.
A pocos kilómetros de la Ciudad aparecen rincones con calles tranquilas, buena comida y lugares donde el diseño y el arte tienen son fundamentales. Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, pasó de ser un pueblo de calles de tierra y siestas largas a convertirse en uno de los polos más buscados para pasar el día. Hoy concentra tres complejos a cielo abierto que permiten disfrutar de comida, compras y paseos sin alejarse demasiado.
Qué se puede hacer en Ingeniero Maschwitz
Uno de sus puntos más conocidos es el Paseo Mendoza, ubicado sobre la principal zona comercial de Maschwitz. Ahí conviven restaurantes de distintos estilos con pequeños locales dedicados al arte y el diseño. La oferta suele incluir:
- cocina peruana y mexicana
- parrillas argentinas
- trattorias con hornos a leña
- platos vegetarianos y orgánicos
- hamburgueserías gourmet
- comida de Medio Oriente
A tan solo 50 metros funciona el Mercado de Maschwitz, inaugurado en 2012 y convertido en uno de los puntos de encuentro principales del pueblo. Su arquitectura es uno de sus mayores atractivos, el diseño toma elementos de los antiguos conventillos de La Boca, pero los lleva al campo. El lugar tiene dos plantas y fue construido con materiales de demolición recuperados, como:
- vitreaux antiguos
- puertas y ventanas de madera
- objetos vintage
- pisos restaurados
En la planta baja hay bistrós y bares de autor. En la parte superior funcionan galerías y casas de antigüedades donde se pueden encontrar muebles de campo, arañas de bronce, vajilla de porcelana y artesanías textiles.
Otra parada cercana es el Quo Container Center. Fue construido con 57 contenedores de carga en desuso, de 12 metros cada uno, distribuidos en tres niveles. Es el primer centro comercial del país hecho íntegramente con elementos provenientes del transporte marítimo. En su interior funcionan:
- oficinas
- locales de indumentaria
- estudios de arquitectura
- peluquerías
- tiendas de diseño sustentable
La propuesta también tiene una impronta ecológica, ya que el complejo cuenta con paneles solares, iluminación LED de bajo consumo, cubiertas verdes con vegetación y plantas de tratamiento de agua. Los tres puntos están muy cerca entre sí y a pocas cuadras de la calle Mendoza.
Dónde queda y cómo llegar a Ingeniero Maschwitz
Es una hermosa localidad con aire de pueblo y estilo bohemio, ubicada en el partido de Escobar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, a unos 45 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En auto
- Ruta: Tomar la Autopista Panamericana (Ramal Escobar) hasta la altura del kilómetro 44.
- Acceso: Bajar en el km 44 y tomar la Colectora Este (o empalmar con la Avenida Mendoza / Avenida Villanueva), que te conecta directo con los principales paseos comerciales como el Mercado de Maschwitz y el Paseo Mendoza.
- Tiempo estimado: Cerca de 40 a 50 minutos desde la General Paz, dependiendo del tráfico.
2. En colectivo
- Línea 60: Cuenta ramales (rápidos o semirrápidos) que te dejan en la zona de la Panamericana y la entrada a Maschwitz.
- Línea 15: Otra alternativa que circula por la Panamericana conectando Capital Federal y la zona norte con Escobar.
- Una vez en la colectora, podés caminar unas pocas cuadras hacia el centro comercial o combinar con líneas locales de colectivos.
3. En tren
- Línea Mitre: Debes tomar el tren del ramal Retiro - José León Suárez, y en la estación cabecera o intermedia empalmar con el servicio diésel que continúa hacia Zárate (bajando en la Estación Ingeniero Maschwitz). Nota: Este último tramo tiene menor frecuencia, por lo que conviene chequear los horarios antes de salir.
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