Turismo en Brasil: el destino que no tiene asfalto ni cables pero con una de las playas más lindas del mundo

Otro punto destacado es Pedra Furada, una formación rocosa característica de la región. El Serrote también integra el paisaje natural que rodea a la localidad, ubicada dentro del área del Parque Nacional de Jericoacoara.

Las actividades disponibles van más allá de descansar junto al mar. Es posible realizar caminatas por las dunas, paseos en buggy, ciclismo y cabalgatas, además de aprovechar las condiciones naturales para diferentes deportes acuáticos.

Entre las opciones aparecen kitesurf, windsurf, surf y stand up paddle. También se organizan excursiones hacia los manglares y recorridos para observar caballitos de mar en el entorno del río Guriú.

Otro de los sitios que puede incorporarse al recorrido es la Lagoa do Paraíso, uno de los puntos cercanos a Jericoacoara que complementan las jornadas de playa y las excursiones por las dunas.

Por la noche, la experiencia cambia. La escasa iluminación permite que el cielo estrellado tenga un protagonismo poco habitual en destinos turísticos costeros, mientras las calles de arena ayudan a conservar el aspecto particular de la villa.

Dónde queda y cómo llegar a Jericoacoara

Jericoacoara se encuentra en el estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, a aproximadamente 300 kilómetros de Fortaleza. La localidad está rodeada por el Parque Nacional de Jericoacoara, circunstancia que ayuda a explicar tanto la conservación de su paisaje como sus características de acceso.

Para llegar desde Fortaleza, primero es necesario avanzar por ruta en dirección a Jijoca de Jericoacoara. A partir de allí comienza la parte más particular del recorrido.

El último tramo se realiza por caminos de tierra y arena hasta llegar a la villa, atravesando el entorno protegido que la rodea. No se trata, por lo tanto, del acceso habitual a una ciudad balnearia completamente urbanizada.

Precisamente esa combinación entre cierta dificultad de acceso, calles sin pavimentar y un paisaje donde las dunas y el mar predominan sobre la infraestructura permitió que Jericoacoara mantuviera una identidad diferente pese a convertirse en uno de los destinos brasileños reconocidos internacionalmente.