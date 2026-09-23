Turismo por Argentina: el pueblo mendocino rodeado de viñedos que se recorre desde el celular

Posteriormente, la expansión de los cultivos, los viñedos y las bodegas terminó de modificar el paisaje. Parte de ese proceso todavía puede observarse en las calles, viviendas, edificios públicos, establecimientos agroindustriales y otros espacios del distrito.

Para conocer ese patrimonio se creó Explorando Los Barriales, una plataforma digital gratuita pensada tanto para vecinos como para estudiantes y turistas. El sitio permite acceder desde un celular o una computadora a fotografías históricas y actuales, mapas, información y audioguías.

La primera alternativa es la Ruta Histórica, enfocada en los orígenes de un pueblo construido alrededor de sus caminos e instituciones. El circuito recupera diferentes elementos arquitectónicos, ferroviarios, recreativos y funerarios que permiten comprender cómo fue creciendo la localidad.

Dentro del paisaje histórico aparece la Plaza Mercedes Tomasa de San Martín, junto con la Pirámide y la Capilla Nuestra Señora de la Luz, algunos de los puntos que forman parte de la identidad del distrito.

La segunda opción es la Ruta Productiva, que permite seguir las huellas de la vitivinicultura y del trabajo rural. El recorrido muestra cómo la red de riego, los cultivos, las bodegas y diferentes establecimientos agroindustriales fueron modificando el territorio.

Algunos de esos espacios pertenecen al pasado, mientras que otros establecimientos continúan actualmente en actividad. La propuesta busca que los sitios no sean observados como puntos independientes, sino como partes de una misma historia productiva.

Los investigadores también realizaron entrevistas con productores y referentes de la comunidad para recuperar prácticas, conocimientos y recuerdos transmitidos entre los habitantes, además de estudiar documentos y registros históricos.

La experiencia digital puede complementarse con el recorrido presencial. Además de la plataforma, se prepararon folletos y cartelería para facilitar el acceso a los contenidos, disponibles en la Unión Vecinal de Servicios Públicos Los Barriales.

Dónde queda y cómo llegar a Junín

Junín se encuentra en la provincia de Mendoza y forma parte de la región Este. Dentro de su territorio se encuentra Los Barriales, el distrito en el que se concentra la propuesta histórica y turística desarrollada por los investigadores.

El atractivo del lugar está especialmente relacionado con su patrimonio rural y vitivinícola. Los canales de riego, caminos, antiguas construcciones y establecimientos productivos permiten reconstruir diferentes etapas del crecimiento de esta zona mendocina.

La fuente utilizada como referencia no especifica rutas, distancias ni instrucciones concretas para llegar a Junín o Los Barriales desde la Ciudad de Mendoza u otros puntos del país. Por ese motivo, esos datos no se incorporan para evitar sumar información que no está respaldada por el material disponible.

Una vez en el distrito, la plataforma digital permite acompañar el recorrido y comprender cómo el agua, los caminos y posteriormente el vino fueron moldeando la identidad de Los Barriales. Así, la tecnología funciona como una guía para descubrir una parte menos conocida del patrimonio mendocino directamente desde el celular.