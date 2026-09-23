Turismo por Argentina: el pueblo mendocino rodeado de viñedos que se recorre desde el celular
Entre viñedos, antiguos canales de riego, bodegas y construcciones que conservan parte de la historia rural de Mendoza, un pequeño destino ofrece una manera diferente de conocer su patrimonio.
Mendoza es reconocida por sus paisajes de montaña y sus grandes circuitos vinculados con el vino, pero en el interior de la provincia también existen pequeños pueblos que conservan siglos de historia rural. Uno de ellos se encuentra dentro de la región Este, donde el agua, los caminos y la vitivinicultura fueron fundamentales para transformar el territorio.
La particularidad es que actualmente parte de ese patrimonio puede conocerse incluso antes de llegar. Investigadores del CONICET Mendoza y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo desarrollaron una plataforma gratuita que reúne mapas interactivos, fotografías, relatos y audioguías.
La iniciativa propone dos circuitos para descubrir Los Barriales, uno de los distritos históricos es una ruta centrada en los orígenes y crecimiento del pueblo y otra dedicada a su pasado y presente productivo.
De esta manera, el celular se transforma en una herramienta para recorrer un paisaje compuesto por viñedos, antiguos establecimientos productivos, canales de riego, caminos y edificios históricos, muchos de los cuales suelen quedar fuera de los circuitos turísticos más tradicionales de Mendoza.
Qué se puede hacer en Junín
Uno de los lugares para conocer dentro de Junín es Los Barriales, cuya identidad comenzó a desarrollarse durante la época colonial. La red de riego hizo posible el crecimiento de la actividad agrícola y los caminos permitieron conectar el territorio con otros puntos de Mendoza.
Posteriormente, la expansión de los cultivos, los viñedos y las bodegas terminó de modificar el paisaje. Parte de ese proceso todavía puede observarse en las calles, viviendas, edificios públicos, establecimientos agroindustriales y otros espacios del distrito.
Para conocer ese patrimonio se creó Explorando Los Barriales, una plataforma digital gratuita pensada tanto para vecinos como para estudiantes y turistas. El sitio permite acceder desde un celular o una computadora a fotografías históricas y actuales, mapas, información y audioguías.
La primera alternativa es la Ruta Histórica, enfocada en los orígenes de un pueblo construido alrededor de sus caminos e instituciones. El circuito recupera diferentes elementos arquitectónicos, ferroviarios, recreativos y funerarios que permiten comprender cómo fue creciendo la localidad.
Dentro del paisaje histórico aparece la Plaza Mercedes Tomasa de San Martín, junto con la Pirámide y la Capilla Nuestra Señora de la Luz, algunos de los puntos que forman parte de la identidad del distrito.
La segunda opción es la Ruta Productiva, que permite seguir las huellas de la vitivinicultura y del trabajo rural. El recorrido muestra cómo la red de riego, los cultivos, las bodegas y diferentes establecimientos agroindustriales fueron modificando el territorio.
Algunos de esos espacios pertenecen al pasado, mientras que otros establecimientos continúan actualmente en actividad. La propuesta busca que los sitios no sean observados como puntos independientes, sino como partes de una misma historia productiva.
Los investigadores también realizaron entrevistas con productores y referentes de la comunidad para recuperar prácticas, conocimientos y recuerdos transmitidos entre los habitantes, además de estudiar documentos y registros históricos.
La experiencia digital puede complementarse con el recorrido presencial. Además de la plataforma, se prepararon folletos y cartelería para facilitar el acceso a los contenidos, disponibles en la Unión Vecinal de Servicios Públicos Los Barriales.
Dónde queda y cómo llegar a Junín
Junín se encuentra en la provincia de Mendoza y forma parte de la región Este. Dentro de su territorio se encuentra Los Barriales, el distrito en el que se concentra la propuesta histórica y turística desarrollada por los investigadores.
El atractivo del lugar está especialmente relacionado con su patrimonio rural y vitivinícola. Los canales de riego, caminos, antiguas construcciones y establecimientos productivos permiten reconstruir diferentes etapas del crecimiento de esta zona mendocina.
La fuente utilizada como referencia no especifica rutas, distancias ni instrucciones concretas para llegar a Junín o Los Barriales desde la Ciudad de Mendoza u otros puntos del país. Por ese motivo, esos datos no se incorporan para evitar sumar información que no está respaldada por el material disponible.
Una vez en el distrito, la plataforma digital permite acompañar el recorrido y comprender cómo el agua, los caminos y posteriormente el vino fueron moldeando la identidad de Los Barriales. Así, la tecnología funciona como una guía para descubrir una parte menos conocida del patrimonio mendocino directamente desde el celular.
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