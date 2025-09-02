Recomendado por la inteligencia artificial: el mejor pueblo de Salta para vacacionar, confirmado por turistas

El pueblo invita a caminar sin apuro, recorrer sus calles empedradas y disfrutar de la arquitectura colonial. Además, sus alrededores ofrecen vistas que dejan a cualquiera con la boca abierta.

Dónde queda Cafayate

Cafayate se encuentra en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, una de las regiones más impactantes de Salta. Está rodeado de cerros, formaciones rocosas y viñedos que crean un paisaje único en el país.

La cercanía con otros atractivos turísticos de la provincia lo convierte en un excelente punto de partida para explorar más rincones del norte.

Cómo llegar a Cafayate

Desde la capital salteña, Cafayate está a unas 3 o 4 horas en auto, aunque también se puede llegar en colectivo o contratar excursiones organizadas. La ruta hacia el pueblo es, de por sí, parte de la experiencia: curvas que se abren paso entre montañas de colores y paisajes que parecen sacados de una postal.