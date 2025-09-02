Vacaciones en Brasil: el pueblo fantasma que casi nadie conoce pero llama la atención por su historia

Dónde queda San José de Ararapira

Este destino está en Guaraqueçaba, en el sur de Brasil, justo en el límite entre São Paulo y Paraná. Esta antigua villa hoy cuenta con poco más de 200 habitantes, mostrando como el crecimiento de los ríos afectó por completo la pesca y economía local que florecía en la década del 50.

Cómo llegar a San José de Ararapira

Para visitar San José de Ararapira, hay que tomar un barco, ya que no se puede acceder por carretera. Los viajeros deben embarcarse desde Guaraqueçaba o Cananéia, recorriendo los canales que conectan la costa con la villa. Este trayecto, que ofrece paisajes naturales único, tiene una duración que ronda los 120 minutos.