Turismo en Brasil: el lugar con menos de 10.000 habitantes que atrae por sus playas con arenas blancas
Se encuentra en el estado de Alagoas y sus playas de aguas cristalinas y arena blanca son las principales atracciones. Dónde queda y qué hacer.
Sudamérica está llena de destinos que combinan cultura, naturaleza y tranquilidad, pero no todos logran se encuentran alejados de los grandes epicentros que sacuden la serenidad con su bullicio constante. Con playas de arena blanca y aguas cristalinas, São Miguel dos Milagres, en el litoral de Brasil, se presenta como una de las grandes atracciones de este verano.
Con apenas 8.000 habitantes, este pequeño pueblo ofrece un ambiente de calma casi único en la región. Además de sus paisajes, el destino es accesible desde distintos puntos de Sudamérica, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan alejarse de las multitudes y reconectar de forma directa con la naturaleza.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres destaca por su conexión con la naturaleza. Sus aguas transparentes son perfectas para nadar y explorar la vida marina, desde peces de colores hasta corales que forman verdaderos escenarios naturales.
Los paseos en jangadas permiten acceder a bancos de arena que surgen con la marea baja, ofreciendo vistas únicas del litoral. Además, el pueblo ofrece gastronomía local basada en pescado fresco, mariscos y recetas tradicionales del noreste brasileño, con sabores auténticos y precios que hacen de cada comida una experiencia accesible.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Ubicado en la costa de Alagoas, a poca distancia de Maragogi, São Miguel dos Milagres es un destino ideal para quienes quieren alejarse del estrés diario y pasar unos días rodeados de calma y naturaleza, perfectos para descansar durante las vacaciones.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Este destino se encuentra a 100 kilómetros de Maceió, lo que facilita su acceso desde distintos puntos de la región. Para llegar, se puede tomar la ruta AL-101 combinada con la AL-105 y la AL-435, un trayecto que ofrece vistas alternadas de la costa y rurales, haciendo del viaje una experiencia agradable en todo momento.
