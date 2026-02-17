A dos horas de Río de Janeiro: el paraíso oculto de aguas cristalinas y arena roja ideal para descansar
Se trata de Praia do Forno, en Arraial do Cabo. Un refugio de naturaleza, snorkel y relax al que se llega en barco o caminando. Los detalles.
El turismo en Brasil se mantiene como uno de los favoritos de quienes buscan playas paradisíacas, tranquilidad y contacto con la naturaleza. Este país ofrece destinos increíbles para desconectarse, y entre ellos se destaca Praia do Forno, un refugio ideal para quienes quieren alejarse del ritmo frenético de las ciudades.
Qué se puede hacer en "Praia do Forno"
Praia do Forno es un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y descanso en Brasil. Sus playas cristalinas, arenas rojizas y paisajes únicos permiten disfrutar de distintas actividades para todos los gustos:
- Snorkel y buceo: Explorar el fondo marino lleno de peces coloridos y vegetación submarina.
- Senderismo y miradores: Recorrer senderos naturales que atraviesan la vegetación y subir a miradores con vistas panorámicas de la playa y el mar.
- Relajación en la playa: Disfrutar del sol, tomar un descanso y conectar con la naturaleza brasileña.
- Gastronomía local: Probar mariscos frescos y platos típicos que reflejan la cultura de la región.
- Kayak y paseos en barco: Recorrer la costa y descubrir pequeñas calas escondidas mientras disfrutás del turismo en Brasil.
Con estas opciones, Praia do Forno ofrece una combinación perfecta de aventura, descanso y experiencias culturales, ideal para quienes buscan unas vacaciones completas cerca de Río de Janeiro.
Dónde queda "Praia do Forno"
Praia do Forno se encuentra en Arraial do Cabo, a 40 kilómetros de Búzios y a solo dos horas de Río de Janeiro, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan una escapada cercana y cómoda. Sus playas de aguas cristalinas y su entorno natural hacen de este lugar un destino ideal para quienes buscan relajación, aventura y contacto con la naturaleza brasileña.
Cómo llegar a "Praia do Forno"
Para acceder a Praia do Forno, se puede optar por una caminata de aproximadamente 20 minutos desde Playa dos Anjos, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del entorno. Otra alternativa rápida y cómoda es tomar un paseo en barco, que lleva directamente a la playa.
