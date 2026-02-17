A dos horas de Río de Janeiro: el paraíso oculto de aguas cristalinas y arena roja ideal para descansar

Embed - PRAIA DO FORNO, ARRAIAL DO CABO, RIO DE JANEIRO.

Dónde queda "Praia do Forno"

Praia do Forno se encuentra en Arraial do Cabo, a 40 kilómetros de Búzios y a solo dos horas de Río de Janeiro, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan una escapada cercana y cómoda. Sus playas de aguas cristalinas y su entorno natural hacen de este lugar un destino ideal para quienes buscan relajación, aventura y contacto con la naturaleza brasileña.