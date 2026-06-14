El pueblo de Jujuy donde los autos se mueven solos: de qué se trata
Se trata de un sector cercano a un pequeño pueblo donde los autos parecen desafiar las leyes de la física y avanzar solos, incluso con el motor apagado.
Este llamativo fenómeno sorprendió tanto a vecinos como a turistas, quienes llegan hasta el lugar para comprobarlo por sus propios medios. La experiencia consiste en detener el vehículo en un punto determinado del camino y observar cómo comienza a moverse aparentemente cuesta arriba sin ningún tipo de impulso.
Aunque durante años aparecieron distintas teorías sobre lo que ocurre, desde explicaciones científicas hasta relatos más misteriosos, muchos especialistas sostienen que podría tratarse de una ilusión óptica provocada por la forma del terreno y el paisaje que rodea la zona.
Qué se puede hacer en La Mendieta
La Mendieta es el pueblo jujeño que ganó popularidad por este curioso camino ubicado sobre la Ruta Provincial 56. El principal atractivo para quienes llegan hasta allí es vivir la experiencia del tramo donde los vehículos parecen moverse solos.
Muchos visitantes aprovechan para grabar videos, tomar fotografías y comprobar este fenómeno que se volvió viral en redes sociales. Aunque parece que los autos suben una pendiente sin ayuda, una de las explicaciones más aceptadas indica que el entorno genera una confusión visual: lo que parece una subida en realidad podría ser una leve bajada.
Además de este punto misterioso, La Mendieta permite conocer otra cara de Jujuy, alejada de los circuitos turísticos tradicionales. Su cercanía con paisajes verdes, caminos tranquilos y zonas naturales la convierten en una alternativa diferente para recorrer la provincia.
La región se encuentra dentro del valle del río San Francisco, por lo que ofrece postales marcadas por la vegetación, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza.
Dónde queda La Mendieta
La Mendieta se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento San Pedro. Está ubicada a orillas de la Ruta Provincial 56 y forma parte de una zona rodeada por paisajes naturales característicos del norte argentino.
Este pueblo está aproximadamente a 16 kilómetros de San Pedro de Jujuy y a unos 47 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial.
Su ubicación cercana a otros destinos de la región permite incluirlo dentro de una escapada para descubrir lugares menos conocidos de la provincia.
Cómo llegar a La Mendieta
Para llegar a La Mendieta desde San Salvador de Jujuy existen diferentes alternativas en auto. Una de las opciones es tomar la Ruta Provincial 56, atravesando la zona de Palpalá y Forestal hasta arribar al destino.
Otra posibilidad es viajar por la Ruta Nacional 34 hasta San Pedro de Jujuy y luego continuar por la Ruta Provincial 56.
El recorrido es corto y sencillo, por lo que se convirtió en una escapada ideal para quienes quieren descubrir uno de los fenómenos más curiosos de Jujuy y conocer el famoso camino donde los autos parecen moverse solos.
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