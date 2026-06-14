El pueblo de Jujuy donde los autos se mueven solos: de qué se trata

La región se encuentra dentro del valle del río San Francisco, por lo que ofrece postales marcadas por la vegetación, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza.

Dónde queda La Mendieta

image

La Mendieta se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento San Pedro. Está ubicada a orillas de la Ruta Provincial 56 y forma parte de una zona rodeada por paisajes naturales característicos del norte argentino.

Este pueblo está aproximadamente a 16 kilómetros de San Pedro de Jujuy y a unos 47 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

Su ubicación cercana a otros destinos de la región permite incluirlo dentro de una escapada para descubrir lugares menos conocidos de la provincia.

Cómo llegar a La Mendieta

Para llegar a La Mendieta desde San Salvador de Jujuy existen diferentes alternativas en auto. Una de las opciones es tomar la Ruta Provincial 56, atravesando la zona de Palpalá y Forestal hasta arribar al destino.

Otra posibilidad es viajar por la Ruta Nacional 34 hasta San Pedro de Jujuy y luego continuar por la Ruta Provincial 56.

El recorrido es corto y sencillo, por lo que se convirtió en una escapada ideal para quienes quieren descubrir uno de los fenómenos más curiosos de Jujuy y conocer el famoso camino donde los autos parecen moverse solos.