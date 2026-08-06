Escapadas por Buenos Aires: se caracteriza por su ritmo tranquilo, paisajes de campo y arroyos

Los arroyos y espacios verdes también forman parte del encanto del pueblo, que conserva un ambiente sereno durante todo el año. Es un destino ideal para quienes buscan alejarse del ruido, compartir un picnic o disfrutar de una jornada al aire libre.

Otro de los atractivos es su gastronomía regional, con restaurantes y comercios donde pueden degustarse platos tradicionales del interior bonaerense, elaborados con productos locales y recetas típicas. La hospitalidad de sus habitantes completa una experiencia que se caracteriza por la calma y el trato cercano.

Dónde queda Indio Rico

Indio Rico pertenece al partido de Coronel Pringles, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a aproximadamente 550 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una región dominada por extensos campos, arroyos y paisajes característicos de la llanura pampeana.

Su ubicación permite combinar la visita con otros destinos cercanos como la ciudad de Coronel Pringles o diferentes localidades rurales de la zona, ideales para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las escapadas por el interior bonaerense.

Gracias a su baja densidad poblacional y al entorno natural que lo rodea, el pueblo mantiene un ritmo de vida muy tranquilo, convirtiéndose en una excelente opción para descansar durante cualquier época del año.

Cómo llegar a Indio Rico

Desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas más utilizadas es tomar la Ruta Nacional 3 en dirección al sur, atravesando localidades como Monte, Las Flores y Azul.

Posteriormente, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 85 rumbo a Coronel Pringles. Antes de ingresar a la ciudad cabecera, se encuentra el acceso señalizado hacia Indio Rico, al que se llega mediante caminos provinciales pavimentados y en buenas condiciones.

El viaje demanda aproximadamente entre seis y siete horas en auto, dependiendo del tránsito y de las paradas realizadas durante el trayecto. A lo largo del recorrido pueden apreciarse algunos de los paisajes rurales más representativos de la provincia de Buenos Aires, haciendo que el camino también forme parte de la experiencia de la escapada.