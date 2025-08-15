El pueblo más antiguo de Buenos Aires para una escapada en tren
Con más de cuatro siglos de historia, este destino bonaerense es perfecto para desconectarse de la rutina. Su encanto natural y su patrimonio cultural lo convierten en una escapada ideal para un fin de semana en familia.
Entre los destinos más pintorescos de la provincia, este pueblo histórico destaca por su fusión de tranquilidad, naturaleza y tradición. Fundado en 1615, guarda en sus calles y edificios el testimonio de siglos de historia, lo que lo convierte en un lugar único para quienes disfrutan del turismo cultural.
Ubicado sobre la margen occidental del río que lleva su mismo nombre, ofrece paisajes ribereños que invitan a pasear sin apuro. Sus plazas arboladas, iglesias centenarias y museos conforman una propuesta ideal para recorrer a pie y en familia.
Además, la cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la posibilidad de llegar en tren lo hacen un destino accesible y tentador para aprovechar un fin de semana largo. Ya sea que busques actividades al aire libre o un paseo cargado de historia, aquí encontrarás ambas cosas.
Qué se puede hacer en Baradero
En el centro de la ciudad, la Parroquia Santiago Apóstol es uno de los íconos arquitectónicos, con su estilo neogótico y su torre que simboliza la elevación del alma. Frente a ella, la Plaza Mitre ofrece sombra de jacarandás, monumentos históricos y la emblemática Pirámide de Mayo.
Los amantes de la cultura pueden visitar el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, el Museo de los Alpes a las Pampas y el Museo de Autos Clásicos y Antiguos, cada uno con colecciones que narran diferentes aspectos de la identidad local.
En la naturaleza, el Parque del Este es una reserva urbana de 36 hectáreas perfecta para acampar o pasar el día, mientras que la Costanera Paraná invita a disfrutar de playas, miradores y el icónico Cristo de madera, desde donde se obtienen vistas inolvidables.
Dónde queda Baradero
Baradero se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 142 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación sobre el río Baradero le da un atractivo especial y lo convierte en un punto estratégico para escapadas cortas.
Cómo llegar a Baradero
En auto, se accede por la Ruta Nacional Nº 9 (Panamericana) pasando por Campana y Zárate, con desvío hacia la Ruta Provincial Nº 41. Todo el trayecto es por autopista y cuenta con dos peajes.
En tren, la línea San Martín —ramal Retiro–Rosario— tiene parada en Baradero, con salidas desde la estación Retiro en CABA o desde Rosario Norte. Esta opción permite disfrutar del viaje sin preocuparse por manejar.
