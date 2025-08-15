El pueblo más antiguo de Buenos Aires para una escapada en tren

En la naturaleza, el Parque del Este es una reserva urbana de 36 hectáreas perfecta para acampar o pasar el día, mientras que la Costanera Paraná invita a disfrutar de playas, miradores y el icónico Cristo de madera, desde donde se obtienen vistas inolvidables.

Dónde queda Baradero

Baradero se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 142 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación sobre el río Baradero le da un atractivo especial y lo convierte en un punto estratégico para escapadas cortas.

Cómo llegar a Baradero

En auto, se accede por la Ruta Nacional Nº 9 (Panamericana) pasando por Campana y Zárate, con desvío hacia la Ruta Provincial Nº 41. Todo el trayecto es por autopista y cuenta con dos peajes.

En tren, la línea San Martín —ramal Retiro–Rosario— tiene parada en Baradero, con salidas desde la estación Retiro en CABA o desde Rosario Norte. Esta opción permite disfrutar del viaje sin preocuparse por manejar.