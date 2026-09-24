Turismo en la Puna salteña: la joya escondida en las alturas con paisajes impresionantes
Se trata de uno de los pueblos ubicados a mayor altura de Argentina, ideal para quienes buscan una experiencia diferente durante sus vacaciones.
En medio de la inmensidad de la puna salteña existe un destino que sorprende por sus paisajes extremos, su tranquilidad y una forma de vida completamente distinta a la de las grandes ciudades.
Este pequeño rincón de Salta se encuentra rodeado de montañas, volcanes y salares que crean una postal única. A más de 4000 metros sobre el nivel del mar, el clima frío, el viento y el aire de altura forman parte de la identidad del lugar.
Lejos de los recorridos turísticos más tradicionales, conserva la esencia de la puna: calles tranquilas, casas de adobe y noches con cielos completamente despejados donde las estrellas se convierten en uno de los mayores atractivos.
Qué se puede hacer en Olacapato
Este pueblo salteño es una gran opción para quienes disfrutan del turismo de aventura, los paisajes naturales y los destinos poco explorados. Uno de sus principales encantos es simplemente recorrer sus calles y conocer cómo es la vida cotidiana en una zona marcada por las condiciones de altura.
En sus alrededores se pueden apreciar volcanes, salares y paisajes desérticos característicos de la puna. Además, es una zona ideal para sacar fotografías y observar la fauna típica del lugar, como llamas y otros animales adaptados al ambiente.
Otro punto interesante es conocer los rastros de su pasado ferroviario. La antigua estación del Ferrocarril General Belgrano recuerda una época donde la actividad minera y el tren tenían un papel fundamental para la comunidad.
La gastronomía local también es parte de la experiencia. Los visitantes pueden probar preparaciones tradicionales del norte argentino como empanadas, humitas y platos elaborados con productos regionales, ideales para enfrentar las bajas temperaturas.
Dónde queda y cómo llegar a Olacapato
Olacapato se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento de Los Andes y en plena región de la puna argentina. Está ubicado a más de 4000 metros de altura, lo que lo convierte en uno de los poblados más altos del país.
Su ubicación aislada hace que sea un destino especial para viajeros que buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. A diferencia de otros lugares más concurridos de Salta, mantiene un ambiente silencioso y alejado del turismo masivo.
El paisaje que lo rodea está compuesto por grandes extensiones áridas, montañas y cielos despejados que reflejan la belleza característica del norte argentino.
Para llegar a Olacapato desde la ciudad de Salta hay que tomar la Ruta Nacional 51 en dirección hacia la zona cordillerana. El recorrido atraviesa lugares emblemáticos como San Antonio de los Cobres antes de continuar hacia este pequeño pueblo de altura.
El camino cuenta con sectores de montaña y tramos de ripio, por lo que se recomienda viajar con precaución, revisar el estado de las rutas y contar con combustible suficiente antes de iniciar el trayecto.
Por las condiciones climáticas y la altura, es importante planificar la visita con anticipación. Sin embargo, quienes llegan hasta este destino encuentran una recompensa única: uno de los paisajes más silenciosos y sorprendentes de la puna salteña.
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