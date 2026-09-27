El rincón colonial de Salta que es candidato a ser uno de los pueblos más bellos del mundo

Las casas tradicionales fueron construidas principalmente con adobe y muros gruesos, una característica que ayuda a conservar una temperatura estable en el interior frente a las condiciones del clima de altura. En varias construcciones también aparecen techos realizados con madera de cardón, caña y barro.

Las calles mantienen un trazado particular, acompañado por veredas ubicadas a diferentes alturas y fachadas de colores claros. Este diseño, junto con las montañas que aparecen como telón de fondo, es uno de los elementos más característicos del pueblo.

Entre sus construcciones más importantes aparece la Iglesia San José, declarada Monumento Histórico Nacional. Su construcción data de finales del siglo XVIII y se caracteriza por su fachada blanca, sus paredes lisas y su techo semiabovedado.

En el interior de la iglesia sobresale especialmente el mobiliario realizado con madera de cardón, un material tradicional de la región que muestra cómo los habitantes aprovecharon históricamente los recursos disponibles en el entorno.

Otro punto para visitar es el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, ubicado cerca de la plaza central. El espacio conserva una importante colección relacionada con las culturas precolombinas que habitaron el Valle Calchaquí y permite conocer una parte de la historia de la región.

La naturaleza también tiene un papel fundamental. Cachi funciona como una de las puertas de entrada para recorrer el Parque Nacional Los Cardones, un paisaje donde enormes ejemplares de esta especie se distribuyen entre montañas y zonas de gran altura.

En el trayecto también aparece la famosa Recta del Tin Tin, un camino que atraviesa el parque y cuyo trazado tiene origen incaico. Es uno de los sectores más fotografiados de la zona por la combinación entre la ruta, los cardones y las montañas.

Todo esto permite combinar en una misma visita arquitectura colonial, arqueología, historia y paisajes naturales, características que explican por qué Cachi se convirtió en uno de los destinos destacados de los Valles Calchaquíes.

Dónde queda y cómo llegar a Cachi

Cachi se encuentra en la provincia de Salta, en pleno Valle Calchaquí, a unos 2.210 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado a aproximadamente 160 kilómetros de la ciudad de Salta y a unos 165 kilómetros de Cafayate.

Desde Salta capital, uno de los recorridos comienza tomando la Ruta Provincial 68 hasta Chicoana para luego continuar por la Ruta Provincial 33.

A partir de allí, el camino atraviesa la Quebrada de Escoipe y continúa por la Cuesta del Obispo, uno de los tramos más llamativos del recorrido debido a sus curvas, sus montañas y las vistas panorámicas que aparecen durante el ascenso.

El punto más elevado de este trayecto se encuentra en Piedra del Molino, a 3.348 metros sobre el nivel del mar. Luego se continúa hacia la Recta del Tin Tin y se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones antes de llegar finalmente a Cachi, ubicado sobre la ladera del río Calchaquí.

Según la información de referencia, el viaje desde la capital salteña puede demandar alrededor de tres horas en auto, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con las condiciones del camino y las paradas realizadas durante el recorrido.

Otra posibilidad para acceder a Cachi es mediante la Ruta Nacional 40, que conecta hacia el norte con La Poma y Los Andes y hacia el sur con Molinos y Cafayate.

También existe transporte desde la Terminal de Ómnibus de Salta capital, lo que permite llegar sin vehículo particular a este rincón colonial rodeado de cardones que busca posicionarse entre los pueblos turísticos destacados a nivel internacional.