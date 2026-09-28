Salta avanza como destino turístico

A su vez, la innovación en la experiencia turística tuvo su espacio con la distinción a Mariano García Cainzo, condecorado por dar vida al Hotel Del Vino Boutique, el primer establecimiento salteño dedicado conceptualmente al vino y una apuesta pionera que aporta valor al enoturismo de la región.

Con esta cosecha de distinciones, Salta vuelve a demostrar la solidez de sus atractivos y el impulso coordinado entre sus destinos y el sector privado.