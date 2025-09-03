El pueblo secreto de Jujuy que está escondido entre nubes y montañas

Además de este circuito, se puede disfrutar de la tranquilidad del pueblo, probar platos regionales como tamales o humitas y descubrir el valor cultural de una comunidad que vive en armonía con el entorno natural.

Dónde queda Santa Ana

Santa Ana se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en el departamento Valle Grande. Es un destino rodeado de montañas, nubes y un entorno natural único. Por su ubicación, se convirtió en un secreto bien guardado dentro del turismo jujeño.

Cómo llegar a Santa Ana

Desde San Salvador de Jujuy, la capital provincial, hay que recorrer aproximadamente 229 kilómetros, lo que implica unas 6 horas en auto. El camino comienza en la Ruta Nacional 34 y luego continúa por la Ruta Provincial 83.

Otra alternativa es tomar la Ruta Provincial 73, que baja casi mil metros desde el Abra del Zenta y ofrece vistas panorámicas espectaculares, incluyendo el Mirador del Hornacal, famoso por el Cerro de los 14 Colores. Cualquiera de los caminos convierte el viaje en parte de la aventura.