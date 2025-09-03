El pueblo secreto de Jujuy que está escondido entre nubes y montañas
Entre paisajes imponentes y una tradición que se respira en cada rincón, existe un pueblo jujeño que parece sacado de un sueño.
Jujuy es una de las provincias más mágicas de Argentina, con opciones que van desde la Quebrada de Humahuaca hasta las Salinas Grandes. Sin embargo, hay un lugar que pocos conocen y que se ganó el apodo de “pueblo entre las nubes”. Se trata de una joya oculta en el departamento Valle Grande.
Este destino cautiva no solo por sus paisajes, sino también por su auténtica cultura jujeña. Con apenas unos 680 habitantes estables, Santa Ana conserva tradiciones locales, una gastronomía deliciosa y la calidez de un pueblo que aún mantiene intacta su esencia. Además, está dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, un área reconocida internacionalmente por la UNESCO.
Para los viajeros que buscan aventura, este rincón es perfecto. Rodeado de montañas y senderos que atraviesan paisajes de altura, este pueblo presenta como un lugar ideal para caminar, explorar y, sobre todo, desconectar del ritmo cotidiano. Es un pueblo pensado para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza y el legado cultural de la región.
Qué se puede hacer en Santa Ana
Una de las experiencias más recomendadas es recorrer el Qhapaq Ñan, también conocido como el Camino del Inca. El tramo que une Valle Colorado con Santa Ana permite observar restos arqueológicos de las antiguas escaleras incaicas, un recorrido cargado de historia que combina paisaje y patrimonio.
Además de este circuito, se puede disfrutar de la tranquilidad del pueblo, probar platos regionales como tamales o humitas y descubrir el valor cultural de una comunidad que vive en armonía con el entorno natural.
Dónde queda Santa Ana
Santa Ana se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en el departamento Valle Grande. Es un destino rodeado de montañas, nubes y un entorno natural único. Por su ubicación, se convirtió en un secreto bien guardado dentro del turismo jujeño.
Cómo llegar a Santa Ana
Desde San Salvador de Jujuy, la capital provincial, hay que recorrer aproximadamente 229 kilómetros, lo que implica unas 6 horas en auto. El camino comienza en la Ruta Nacional 34 y luego continúa por la Ruta Provincial 83.
Otra alternativa es tomar la Ruta Provincial 73, que baja casi mil metros desde el Abra del Zenta y ofrece vistas panorámicas espectaculares, incluyendo el Mirador del Hornacal, famoso por el Cerro de los 14 Colores. Cualquiera de los caminos convierte el viaje en parte de la aventura.
