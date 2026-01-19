El restaurante y wine bar que destaca en zona oeste con su propuesta de fuegos y vinos

Malcriado - carnes a la parrilla

El capítulo dulce se renueva con un bloque de postres que invita a extender la sobremesa con alternativas como la Merengata, que lleva helado de crema americana, merengue italiano y frutillas; el María Lemon Champ, con helado casero de limón y lima y espumante María Handcraft de Bodega Séptima; el Di Lemoncello, con helado de crema americana, lemoncello casero y chocolate; apple crumble con helado de crema americana y tabla de quesos y dulces con mix de quesos y variedad de dulces caseros. La experiencia se completa con la oferta de cafetería con petit fours, pensada para acompañar con café, jarrito, doble, café con leche, capuchino, chocolate o té.

Para maridar cada preparación, Malcriado ofrece dos sistemas: el tradicional, con botella en mesa, y el servicio por copa, a través de máquinas Newine y Vitte. La carta de vinos reúne etiquetas de bodegas como Luigi Bosca, Ernesto Catena, Catena Zapata, Salentein, Alma Negra y Rutini. A esto se suma una barra de coctelería de autor, con creaciones como el gin con tres botánicos a elección, el Negroni Engreída con Carpano Rosso, Aperol y espumante, el Apple Green a base de whisky y manzana, o el refrescante Agua de coco con ron Malibú y ananá.

Malcriado - Bar de vinos

Con una identidad sólida, una propuesta gastronómica en constante evolución y dos sedes que comparten la misma filosofía de disfrute, Malcriado – entre fuegos y vinos se consolida como uno de los espacios más atractivos para quienes buscan vivir el buen comer y beber bien más allá de lo convencional.

Dirección: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

Instagram: @malcriado_fuegosyvinos