Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Olimpia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Olimpia por un amistoso internacional.
Luego del magro empate ante Millonarios en la Bombonera, y como parte de la preparación para una temporada que lo tiene protagonista de la Copa Libertadores, Boca enfrenta a Olimpia este domingo en un partido amistoso en el marco de la pretemporada.
El juego se disputa desde las 21 horas de la Argentina en el Único de San Nicolás, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El conjunto de Claudio Úbeda, que por ahora sigue sin sumar refuerzos, viene de igualar 0-0 ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. El emotivo encuentro lo tuvo al dueño de casa como dominador, pero sin buen jugo y sin poder concretar.
En cuanto al equipo, con varias bajas por lesión, el "Sifón" apostará por mayoría de titulares pese a que es cada vez más cercano el debut por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra. Se prevé cuatro cambios respecto al empate ante el equipo colombiano: Nicolás Figal jugará por Lautaro Di Lollo, Malcom Braida por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte por Milton Delgado y Alan Velasco por Brian Aguirre.
Formaciones de Boca vs. Olimpia por un amistoso internacional
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Olimpia
La televisación en vivo del partido estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario