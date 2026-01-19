La nueva casa de pastas y pizzas de Parque Chacabuco que rescata el ritual porteño de moscato, pizza y fainá

Casa Bellucci - cerveza tirada

El cierre dulce también mantiene la identidad del lugar, con la Torta Delphina —un bizcocho de miel con queso crema—, postre de chocolate con sal marina y naranja confitada, ananá a la leña con merengue crocante, arroz con leche con especias y cítricos, y un tiramisú que incorpora moscato como sello de la casa.

Casa Bellucci se define como moscatería y recupera el ritual profundamente porteño de “moscato, pizza y fainá”. La barra ofrece cócteles con moscato como el Moscato de Verano o el Beso de Dama, además de clásicos como vermut, gin tonic, Negroni y Old fashioned. La selección de vinos incluye blancos, rosados, naranjos, tintos y espumosos de bodegas nacionales, con un apartado especial de moscatos locales e internacionales, mientras que la cafetería acompaña sobremesas con espresso, jarrito, cortado, té y submarino.

Así, Casa Bellucci se consolida como un nuevo punto de encuentro en Parque Chacabuco: un bodegón moderno que rescata la historia del barrio y la convierte en experiencia, invitando a sentarse con hambre y salir con vivencias, en una celebración viva de la tradición porteña.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Instagram: @casabellucci.ba