El restaurante de zona norte que mantiene viva la tradición española desde 1905: dónde queda y qué ofrece
Una historia familiar de más de un siglo sigue vigente en La Vicente López, a través de recetas heredadas y una propuesta que combina tapas, carnes, pescados y postres clásicos.
La tradición gastronómica del norte bonaerense tiene en La Vicente López uno de sus referentes más reconocidos. Con 24 años de historia en formato restaurante y más de un siglo desde la apertura de la panadería original en Avenida Maipú, el legado familiar continúa vigente. En un salón amplio y cuidado, el espacio invita a recorrer recetas que atraviesan generaciones y mantienen viva la herencia española que dio origen al proyecto.
El salón amplio y luminoso conserva fotografías familiares y detalles que remiten a la historia de la casa. En las mesas se sirven platos que reflejan la identidad española: tapeos, carnes, pescados, pastas caseras y postres clásicos. Además, de 16 a 20 h, el Happy Hour incluye 2x1 en cócteles y vermouth con triolet de cortesía, una costumbre que acompaña el ritmo del lugar.
Los imperdibles de La Vicente López
La carta del restaurante sintetiza tradición y producto. Entre los destacados, se encuentran:
- Tapas: pimientos de piquillo de Navarra asados con ajo, croquetas de jamón serrano y gambas al ajillo con oliva y guindilla.
- Tortillas: versión española con papas, cebolla y chorizo colorado, o con langostinos y habas.
- Carnes: osobuco milanés sobre risotto de azafrán, bife de chorizo Angus con papines al horno de barro y cochinillo a la Segoviana, cocido al horno de piedra y cortado a la vista del comensal.
- Pescados: chernia, lenguado o abadejo con salsa tapenade o parmesano, además de cazuela de mariscos y paella valenciana.
- Pastas: sorrentinos de provolone y tomates secos y lasagna a la bolognesa.
- Postres: natillas gallegas flambeadas, torta vasca de queso y flan de doce huevos.
Para maridar, la carta de vinos ofrece etiquetas nacionales y españolas, junto a cócteles tradicionales y bebidas sin alcohol. En la franja matutina, los desayunos y brunchs —como el Porteño y el Natural— suman variedad a la experiencia, con café de especialidad, panes, jugos y pastelería artesanal.
La Vicente López conserva su lugar como un clásico del norte bonaerense, donde la historia familiar y los sabores de España se combinan en una propuesta que celebra la mesa compartida.
Dónde queda La Vicente López
Este restaurante está ubicado en Av. Maipú 701, Vicente López. Abre de domingos a jueves de 7.30 a 24 h, y viernes y sábados hasta la 1. Lunes cerrado.
Instagram: @lavicentelopezrestaurant.
