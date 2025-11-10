El restaurante de zona norte que mantiene viva la tradición española desde 1905: dónde queda y qué ofrece

La tradición gastronómica del norte bonaerense tiene en La Vicente López uno de sus referentes más reconocidos. Con 24 años de historia en formato restaurante y más de un siglo desde la apertura de la panadería original en Avenida Maipú, el legado familiar continúa vigente. En un salón amplio y cuidado, el espacio invita a recorrer recetas que atraviesan generaciones y mantienen viva la herencia española que dio origen al proyecto.