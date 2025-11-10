Bodegón en Buenos Aires: el lugar inspirado en las cantinas del siglo anterior que hace las mejores pizzas

Para llegar a Palermo, las alternativas más utilizadas son colectivos, la línea D del subte y el tren San Martín, que conecta con puntos de CABA. En Barrio Norte, la ubicación es privilegiada, con accesos a través del subte C y el tren Mitre.

Por su parte, San Telmo ofrece una llegada sencilla gracias al subte C y al tren Roca, que lo enlazan con Constitución y el sur de la ciudad. En Recoleta, el local se encuentra próximo a la estación Pueyrredón del subte D y al tren San Martín, lo que facilita la conexión desde distintas zonas.

Por último, en Villa Crespo, la sucursal se encuentra cerca del subte B y del tren San Martín, una combinación que facilita el acceso desde el centro.