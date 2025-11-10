Bodegón en Buenos Aires: el lugar inspirado en las cantinas del siglo anterior que hace las mejores pizzas
Con seis sucursales en la ciudad, esta pizzería deleita el paladar de los comensales con su extenso y exquisito menú. Los detalles en la nota.
Buenos Aires está compuesta por 48 barrios, donde cada uno presenta diferentes bodegones que se encargan de deleitar el paladar de hasta los comensales más exigentes. Con porciones generosas, sabores caseros y un ambiente que invita a quedarse, estos espacios se convirtieron en verdaderos íconos de la gastronomía porteña.
Entre las múltiples opciones que ofrece la capital, destaca “Pizzería Popular”, una marca nacida en Córdoba que conquistó el corazón de los argentinos. Gracias a su amplio y exquisito menú, este recinto cuenta con 6 sucursales en la ciudad.
Las especialidades de "Pizzería Popular"
“Pizzería Popular” se destaca por incorporar ingredientes frescos y de calidad en sus pizzas. Además, ofrece pastas y sándwiches que complementan el menú. Estas son las especialidades:
- Pizza margarita
- Pizza napolitana
- Pastas caseras
- Sándwiches con pan de pizza horneado
- Ensaladas frescas
- Tiramisú
- Budines
- Brownies
Dónde queda "Pizzería Popular"
Con seis locales distribuidos en Palermo, Recoleta, San Telmo, Puerto Madero y Villa Crespo, este recinto se hizo un lugar importante en la ciudad. Además, cuenta con más de 80 sucursales en seis países, llevando su estilo y sabor a distintas partes del mundo.
Cómo llegar a "Pizzería Popular"
En Puerto Madero, se puede llegar caminando desde el microcentro o mediante varias líneas de colectivo que recorren la zona, además de la cercanía con la estación Leandro N. Alem del subte B.
Para llegar a Palermo, las alternativas más utilizadas son colectivos, la línea D del subte y el tren San Martín, que conecta con puntos de CABA. En Barrio Norte, la ubicación es privilegiada, con accesos a través del subte C y el tren Mitre.
Por su parte, San Telmo ofrece una llegada sencilla gracias al subte C y al tren Roca, que lo enlazan con Constitución y el sur de la ciudad. En Recoleta, el local se encuentra próximo a la estación Pueyrredón del subte D y al tren San Martín, lo que facilita la conexión desde distintas zonas.
Por último, en Villa Crespo, la sucursal se encuentra cerca del subte B y del tren San Martín, una combinación que facilita el acceso desde el centro.
