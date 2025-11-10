Qué celular conviene comprar antes de que termine el 2025

Los modelos de iPhone que ya no conviene comprar

Los iPhone anteriores al modelo 12 ya están cerca de quedar fuera de las actualizaciones de iOS, lo que reduce su compatibilidad y rendimiento. Además, las versiones con 64 GB se quedan sin espacio y usan procesadores menos potentes. Por estos motivos, son equipos que quedarán obsoletos y no resultan una inversión conveniente a mediano plazo.