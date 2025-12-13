El sencillo truco para quitar la grasa de la campana de la cocina en pocos pasos
Conocé un truco casero y natural para limpiar a fondo uno de los electrodomésticos más ignorados de la cocina y dejarlo como nuevo sin químicos.
La campana extractora suele convertirse en uno de los puntos más difíciles de la cocina, pero con un truco casero simple y accesible es posible limpiarla sin renegar. Con el uso diario, la grasa y el humo se adhieren a la superficie y forman una capa pegajosa que parece imposible de sacar.
Sin embargo, especialistas en limpieza del hogar coinciden en que hay un método económico y eficaz que permite dejarla impecable sin necesidad de usar productos químicos agresivos.
El truco simple para eliminar la grasa de la campana de la cocina pasa por lo más básico y efectivo. Si bien hay muchos productos industriales pensados para la limpieza de la campana, gran parte incluye químicos fuertes que pueden resultar dañinos tanto para la salud como para el medio ambiente.
De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, una de las técnicas más eficaces para sacar la grasa acumulada combina dos aliados de todos los días: calor y papel de cocina. El método es tan sencillo como práctico. Solo hay que calentar agua en una olla hasta que largue abundante vapor. Ese vapor impacta sobre la campana extractora, reblandece la grasa adherida y facilita que se desprenda.
Cuando la superficie ya está caliente y húmeda, alcanza con pasar papel absorbente para retirar la suciedad, casi sin esfuerzo y sin necesidad de frotar de más. Un truco casero, económico y efectivo que devuelve brillo a uno de los sectores más olvidados de la cocina. Limpio, rápido y sin drama.
El paso a paso para terminar con la grasa de la cocina
Para dejar la campana extractora libre de grasa sin complicarte, alcanza con aplicar este truco casero fácil y efectivo. El paso a paso es simple y no falla:
- Llená una olla grande con agua y ponela a hervir.
- Ubicá la olla debajo de la campana de la cocina y encendé el extractor para que el vapor suba directo a la superficie. Dejá que actúe entre 15 y 20 minutos.
- Apagá todo con cuidado y esperá un rato para no quemarte.
- Con varias hojas de papel de cocina absorbente, retirás la grasa ya blanda casi sin esfuerzo.
- Si quedan restos, repetís el proceso y listo.
Este método de limpieza del hogar no solo es eficaz, sino que también evita el uso de productos químicos agresivos y reduce el desgaste físico típico de esta tarea. Además, es una alternativa económica, práctica y amigable con el medio ambiente, ideal para quienes buscan una limpieza sustentable y resultados rápidos sin dramas.
