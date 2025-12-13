El sencillo truco para quitar la grasa de la campana de la cocina en pocos pasos

Bacha cocina.jpg Pixabay

El paso a paso para terminar con la grasa de la cocina

Para dejar la campana extractora libre de grasa sin complicarte, alcanza con aplicar este truco casero fácil y efectivo. El paso a paso es simple y no falla:

Llená una olla grande con agua y ponela a hervir.

Ubicá la olla debajo de la campana de la cocina y encendé el extractor para que el vapor suba directo a la superficie. Dejá que actúe entre 15 y 20 minutos.

y encendé el extractor para que el suba directo a la superficie. Dejá que actúe entre 15 y 20 minutos. Apagá todo con cuidado y esperá un rato para no quemarte.

Con varias hojas de papel de cocina absorbente , retirás la grasa ya blanda casi sin esfuerzo.

, retirás la grasa ya blanda casi sin esfuerzo. Si quedan restos, repetís el proceso y listo.

Este método de limpieza del hogar no solo es eficaz, sino que también evita el uso de productos químicos agresivos y reduce el desgaste físico típico de esta tarea. Además, es una alternativa económica, práctica y amigable con el medio ambiente, ideal para quienes buscan una limpieza sustentable y resultados rápidos sin dramas.