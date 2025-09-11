El supermercado COTO lanzó su propio robot de cocina y un precio de oferta.

Robot

Según detallan desde la página oficial, este electrodoméstico "convierte cada receta en una experiencia fácil, rápida y deliciosa". "El robot de cocina multifunción está diseñado para simplificar tu vida, combinando tecnología con un diseño versátil", destacan.

Y detallan que la potencia es de 550 W en el mezclador y de 1.200 W para calentar. Tiene 18 programas y 10 velocidades. Con capacidad para 3 litros.

La tendencia que todos eligen

El fenómeno de los robots de cocina es global, pero en la Argentina tiene un atractivo especial: mezcla de aspiración, practicidad y ganas de simplificar la rutina. Según datos de la distribuidora de Thermomix en el país, durante el primer semestre de 2025 se vendieron 5.800 unidades frente a las 3.200 del mismo período de 2024, un salto del 81%.

En total, ya hay 40.000 robots de la marca presentes en hogares locales desde que desembarcó en 2017. "Vender un robot de cocina hace ocho años era una odisea. Hoy la gente se anima más: lo ven como un aliado en la vida diaria, no como un capricho", explicó Beatriz Macaya, CEO de THAR S.A., distribuidora oficial.

Y no se trata solo de comodidad. Como resumió Macaya, de Thermomix: "El impacto más fuerte está en la calidad de la alimentación. Nuestros usuarios confiesan que la adopción del robot mejoró los hábitos alimenticios de sus familias. Ayuda a variar las comidas, incorporar más verduras y controlar el consumo de sal y azúcar".

El mercado argentino, golpeado por la crisis y con bolsillos cada vez más ajustados, encuentra en esta categoría un producto que, pese a los precios, crece año tras año. Quizás porque, entre el tiempo que ahorra y las posibilidades que ofrece, muchos ya no lo ven como un lujo, sino como una inversión en la vida diaria.