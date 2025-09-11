El supermercado Coto lanzó su propio robot de cocina y un precio de oferta
Conocé los descuentos para ahorrar y cuáles son las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar electrodomésticos del hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Es posible adquirir, tanto en las sucursales como a través de la tienda on line, un robot de cocina Top House, la marca de electrodomésticos de Coto. E incluso es posible adquirirla con un importante descuento.
El nuevo robot de cocina del supermercado Coto
Lo cierto es que lo que hace unos años parecía ser un lujo reservado a algunas cocinas, hoy se popularizó y es más accesible. Incluso, en Coto se puede conseguir con un fuerte descuento en un pago o en hasta 12 cuotas.
Es que los clientes con Comunidad Coto pueden acceder a un descuento del 25% en un pago. Así quedan los precios:
- Precio regular: $649.999
- Oferta en un pago con Comunidad: $487.499 (25% de descuento)
- O 12 cuotas de $54.166,58
Según detallan desde la página oficial, este electrodoméstico "convierte cada receta en una experiencia fácil, rápida y deliciosa". "El robot de cocina multifunción está diseñado para simplificar tu vida, combinando tecnología con un diseño versátil", destacan.
Y detallan que la potencia es de 550 W en el mezclador y de 1.200 W para calentar. Tiene 18 programas y 10 velocidades. Con capacidad para 3 litros.
La tendencia que todos eligen
El fenómeno de los robots de cocina es global, pero en la Argentina tiene un atractivo especial: mezcla de aspiración, practicidad y ganas de simplificar la rutina. Según datos de la distribuidora de Thermomix en el país, durante el primer semestre de 2025 se vendieron 5.800 unidades frente a las 3.200 del mismo período de 2024, un salto del 81%.
En total, ya hay 40.000 robots de la marca presentes en hogares locales desde que desembarcó en 2017. "Vender un robot de cocina hace ocho años era una odisea. Hoy la gente se anima más: lo ven como un aliado en la vida diaria, no como un capricho", explicó Beatriz Macaya, CEO de THAR S.A., distribuidora oficial.
Y no se trata solo de comodidad. Como resumió Macaya, de Thermomix: "El impacto más fuerte está en la calidad de la alimentación. Nuestros usuarios confiesan que la adopción del robot mejoró los hábitos alimenticios de sus familias. Ayuda a variar las comidas, incorporar más verduras y controlar el consumo de sal y azúcar".
El mercado argentino, golpeado por la crisis y con bolsillos cada vez más ajustados, encuentra en esta categoría un producto que, pese a los precios, crece año tras año. Quizás porque, entre el tiempo que ahorra y las posibilidades que ofrece, muchos ya no lo ven como un lujo, sino como una inversión en la vida diaria.
