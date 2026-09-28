El supermercado ideal para ahorrar en electrodomesticos
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, una de las mayores cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones en electrodomésticos, con descuentos de entre 30% y 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, según el producto y el banco.
Outlet de electrodomésticos de Coto: qué tener en cuenta
El outlet de electrodomésticos de Coto queda en la calle Gallo 250, pleno barrio porteño del Abasto. Se trata de una sucursal del supermercado que, en un rincón, cuenta con distintos electrodomésticos con precios rebajados.
Es posible encontrar televisores, heladeras, microondas, lavarropas, hornos eléctricos y hasta el viral robot de cocina con descuentos y la posibilidad de pagarlos en cuotas.
Como se trata de un outlet, algunos productos puede presentar fallas o pequeños desperfectos: por ejemplo, las heladeras pueden estar abolladas, un auricular puede no tener el cable o el televisor presentar un pixel roto.
En la mayoría de los casos, sin embargo, el defecto solo puede estar en la caja (o incluso no contar con una). También se venden juguetes reparados, que funcionan correctamente, pero no tienen la posibilidad de cambio.
Otro punto a tener en cuenta es que la variedad tampoco es la misma que en una sucursal tradicional. Por lo que, si se busca algo específico, puede ser recomendable visitar la tienda en más de una ocasión.
Cómo quedan los precios de electro en el outlet de Coto
La principal oportunidad aparece en los productos Top House, la marca propia de Coto. Al comparar los valores exhibidos en el outlet frente a los que se ofrecen en la página del supermercado, en algunos casos hay diferencias que pueden llegar a los $240.000.
En otros casos, como en televisores o heladeras de primeras marcas, la realidad indica que la diferencia de precios no es tan sustancial como para que amerite la compra en el outlet.
Pero, según pudo comprobar iProfesional, en algunos productos Top House la brecha de precios puede hacer tentador optar por el outlet para ahorrar algo de dinero. A continuación, algunos ejemplos:
Microondas Top House 27lts
- En el outlet cuesta: $139.999
- En el supermercado: $274.999
- Diferencia de $135.000
Robot de cocina Top House
- Precio en el outlet: $584.999
- En el supermercado: $647.999
- Diferencia de $63.000
Aire acondicionado Top House inverter 3.450W
- Precio en el outlet: $649.999
- En el supermercado: $889.999
- Diferencia de $240.000
Horno empotrable Top House
- Precio en outlet: $254.999
- En el supermercado: $424.999
- Diferencia de $170.000
Parlante Top House Bs60 100 W
- Precio en outlet: $237.999
- En el supermercado: $237.999 (se encuentra con 30% de descuento)
- No hay diferencia actualmente
El caso del parlante, que se encuentra en oferta también en la página web de Coto, no conviene comprar en el outlet. Hay otros casos similares, con productos de primeras marcas, que se ofrecen en el outlet de Coto a un valor muy similar al "original". Es el caso, por ejemplo, de un Smart TV de 55’’ o una heladera con freezer.
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