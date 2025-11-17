El supermercado con ofertas en pavas eléctricas: dónde encontrarlas
Grandes supermercados del país lanzaron fuertes descuentos en pavas eléctricas, con rebajas de hasta el 66% y opciones de financiación en cuotas sin interés.
Las principales cadenas del país lanzaron nuevas promociones en pavas eléctricas con descuentos que llegan hasta el 66% y planes de financiación en cuotas fijas o sin interés. Los productos se pueden conseguir tanto en tiendas físicas como en sus plataformas online, y abarcan modelos de distintas marcas, capacidades y rangos de precio.
Estas rebajas se suman al incremento de consumo en electrodomésticos pequeños, uno de los rubros más buscados para optimizar el uso diario y aprovechar las compras previas a fin de año.
Ofertas de pavas eléctricas en Carrefour
Carrefour renovó su catálogo con rebajas fuertes y financiación en hasta 12 cuotas fijas con tarjeta Visa o Mi Carrefour Crédito. Entre sus ofertas destacadas aparece la jarra eléctrica Mandine corte mate inox MWK2200S, que puede adquirirse bajo una promoción 2x1 combinable a 32.500 pesos cada una, frente a un precio regular de 65.000 pesos.
Otra de las opciones más atractivas es la Bluesky 1.7L 2200W BWK8366, disponible a 24.000 pesos (antes 43.000), lo que representa un 44% de descuento. También se incluye la Sansei PE1821BP con selector de temperatura por 21.999 pesos, con una rebaja del 66% y disponible únicamente con envío.
El listado continúa con modelos de vidrio, plástico o acero inoxidable, entre ellos la Mandine MWK2200GS a 35.000 pesos (33% off), la Mandine blanca con detalles en madera a 39.000 pesos (31% off), y propuestas de gama superior como la Electrolux Expert EKP70 a 116.999 pesos, en tres cuotas sin interés.
La cadena también ofrece modelos de Philco, Ultracomb, Smartlife y Atma, con descuentos que oscilan entre el 13% y el 49%, según producto y disponibilidad.
Ofertas destacadas en Carrefour:
Mandine corte mate inox MWK2200S – 2x1 – 32.500 pesos c/u
Bluesky 1.7L BWK8366 – 24.000 pesos – 44% off
Sansei PE1821BP – 21.999 pesos – 66% off
Mandine de vidrio MWK2200GS – 35.000 pesos – 33% off
Electrolux Expert EKP70 – 116.999 pesos – 24% off
Ultracomb acero inoxidable – 55.000 pesos – 24% off
