El lugar para conseguir artículos de decoración a buen precio: dónde encontrarlos
Ubicado en Liniers, este sitio abrió hace algunas semanas atrás y cuenta con un amplio abanico de artículos a precios inigualables. Los detalles en la nota.
La cadena brasileña de outlets de productos para el hogar, Vestcasa, desembarcó en Argentina con su primera tienda en la capital. Ubicado en Liniers, más precisamente sobre la avenida General Paz, el local recibió a cientos de consumidores que no solo buscan precios amigables al bolsillo, sino que también productos de calidad.
Con promociones únicas y un amplio abanico de productos para el hogar, Vestcasa comenzó a atraer a cientos de compradores interesados en aprovechar sus ofertas exclusivas. Si bien se pueden encontrar diferentes artículos de calidad, estos son los más elegidos por los clientes.
Lo que se puede comprar en el outlet de artículos para el hogar
Vestcasa llegó a Argentina durante el último tiempo tras su paso exitoso por Paraguay, inaugurando su primera sucursal en Liniers. El outlet ofrece desde ropa de cama, mantas y almohadas, hasta muebles de jardín, sillas, mesas y accesorios de decoración, además de herramientas, conservadoras, canastos, perchas y otros artículos de uso diario.
Uno de sus mayores atractivos son los precios accesibles: heladeritas de plástico a $4.900, cajas de herramientas a $4.500, sillas a $5.900 y edredones de dos plazas a $34.900. El local abre de lunes a domingo de 08 a 18 y recibe un gran flujo de clientes, por lo que se recomienda ir con tiempo.
Fundada en Brasil en 2008 por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin, Vestcasa se expandió por Brasil y Paraguay antes de apostar al mercado argentino, consolidándose como uno de los grandes referentes en outlets de artículos para el hogar en nuestro país gracias a sus precios competitivos y productos de gran calidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario