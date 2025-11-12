El lugar para conseguir artículos de decoración a buen precio: dónde encontrarlos

Uno de sus mayores atractivos son los precios accesibles: heladeritas de plástico a $4.900, cajas de herramientas a $4.500, sillas a $5.900 y edredones de dos plazas a $34.900. El local abre de lunes a domingo de 08 a 18 y recibe un gran flujo de clientes, por lo que se recomienda ir con tiempo.