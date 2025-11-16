El supermercado que ofrece cuotas sin interés durante noviembre
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de tu heladera y alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Afortunadamente, la cadena de supermercados Coto ofrece distintas promociones de cuotas que facilitarán las compras grandes con el paso del tiempo.
Las promociones disponibles de COTO
En primer lugar, hasta hoy se puede aprovechar la compra de electrodomésticos seleccionados con hasta 12 cuotas sin interés al abonar con Galicia, Santander, Credicoop, Banco Nación o BBVA. Por otro lado, hasta el 30 de noviembre estarán disponibles 6 a 12 cuotas en estos aparatos únicamente con las tarjetas de crédito del BNA.
Quienes paguen sus electrodomésticos con las tarjetas de crédito del Banco Columbia podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés. Por otra parte, hay hasta 12 cuotas sin interés en productos de electro, blanco, automotores y ferretería con los bancos Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.
Finalmente, los clientes del Coto podrán obtener 6 cuotas sin interés al pagar con las tarjetas del Banco Macro hasta fin de mes. Esta promoción es válida para productos seleccionados de electro, bazar, blanco, jardinería, camping, muebles, ferretería, deportes, automotor, juguetería y rodados.
