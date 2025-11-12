El supermercado que está liquidando licuadoras con casi un 50% de descuento
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu cocina.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Se trata de una oferta limitada de licuadoras en Coto, ideal para quienes buscan modernizar su cocina sin gastar de más. En la web oficial del supermercado se pueden encontrar modelos con descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, algo que pocas tiendas ofrecen actualmente. Te contamos cuáles son los modelos destacados, sus precios actualizados y cómo acceder a estas promociones que están disponibles solo online.
Las licuadoras que ofrece Coto
- Licuadora Moulinex Powermix Plus 700 W: su precio habitual era de $69.599, pero con el descuento del 40% quedó en $41.696,76.
- Licuadora Moulinex Optimix Plus, se ofrece con un 30% de descuento para miembros de Comunidad Coto, quedando a $55.929,30.
- Licuadora nacional Liliana Blacklic AL310 (600 W, vaso de 1,5 litros), con un 25% de descuento que la reduce a $61.499,25 desde $81.999.
Cabe destacar que, todas estas licuadoras, pueden comprarse directamente desde la plataforma online de Coto, sin necesidad de ir a la sucursal. Sin embargo, las ofertas son por tiempo limitado y están sujetas a stock, por lo que se recomienda actuar con rapidez si algo llama la atención.
En momentos de inflación y cuidados presupuestarios, encontrar aparatos domésticos en rebaja es una ventaja para los consumidores que buscan mejorar su equipamiento de hogar.
Los consejos a tener en cuenta
- Verifica que la licuadora elegida tenga potencia adecuada al uso que quieres darle (para smoothies, jugos, hielo, etc.).
- Asegúrate de que la financiación sin interés sea real y revisa la letra chica (cuotas, interés, vigencia).
- Comprueba stock y plazos de entrega online: algunas ofertas pueden agotarse o tardar.
- Si perteneces a un programa de fidelidad (como Comunidad Coto), aprovecha los descuentos exclusivos.
- Compara modelos: a veces marcas menos reconocidas ofrecen buen rendimiento a menor precio.
