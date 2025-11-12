El supermercado que está liquidando licuadoras con casi un 50% de descuento

Se trata de una oferta limitada de licuadoras en Coto, ideal para quienes buscan modernizar su cocina sin gastar de más. En la web oficial del supermercado se pueden encontrar modelos con descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, algo que pocas tiendas ofrecen actualmente. Te contamos cuáles son los modelos destacados, sus precios actualizados y cómo acceder a estas promociones que están disponibles solo online.