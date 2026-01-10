El supermercado con outlet de ropa importada: dónde conseguirla a buen precio
La apertura de un nuevo outlet en la Ciudad de Buenos Aires llamó rápidamente la atención de quienes buscan primeras marcas a precios accesibles
Se trata de una megatienda que ofrece ropa para mujer, hombre, bebés y niños, con valores que arrancan desde los $ 5.000 gracias a promociones especiales.
Ubicado en una de las zonas comerciales más transitadas del barrio de Belgrano, este outlet se consolida como una alternativa estable para comprar indumentaria original, sin fallas y de temporadas actuales, con reposición constante y una amplia variedad de talles.
Cuándo y dónde abrirá el nuevo outlet
El nuevo punto de venta funciona de manera permanente en avenida Cabildo 2067, a metros de la intersección con Juramento. El local abre de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los domingos de 11 a 20, mientras que los sábados permanece cerrado por motivos religiosos.
Detrás del proyecto hay un grupo de emprendedores que importa contenedores completos de ropa para comercializarla directamente al público. La primera compra superó las 40.000 prendas, de las cuales más de 12.000 ya están exhibidas en el salón, con ingreso constante de nueva mercadería.
El espacio cuenta con 16 probadores, política de cambios dentro de los 30 días y opciones de pago en hasta 3 cuotas sin interés, que se amplían a 6 cuotas en compras superiores a los $ 300.000.
Las marcas y ropa que se consiguen
El outlet trabaja con marcas internacionales reconocidas como GAP, Banana Republic y Old Navy, incluyendo también sus líneas deportivas. La mayor parte del local está dedicada a la indumentaria femenina, aunque hay sectores bien definidos para hombres y un fuerte protagonismo de la ropa infantil.
En bebés y niños, uno de los principales atractivos son las promociones 2x1, que permiten conseguir prendas desde valores muy bajos. Musculosas, remeras, shorts, pantalones, vestidos y abrigos se ofrecen a precios competitivos, con talles que van desde recién nacidos hasta adolescentes.
En el sector femenino, se pueden encontrar remeras, camisas, jeans, vestidos, polleras, chaquetas y ropa deportiva, con precios que varían según la marca y el tipo de prenda. Los valores más bajos se concentran en Old Navy, mientras que GAP y Banana Republic ofrecen opciones más formales y urbanas, manteniendo una diferencia considerable frente a los precios tradicionales del mercado.
Con variedad de estilos, talles amplios y promociones frecuentes, este nuevo outlet se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan ropa importada original a buen precio, sin necesidad de esperar liquidaciones de temporada.
