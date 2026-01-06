Las ofertas en televisores y aires acondicionados que está disponible en los supermercados

Aire acondicionado Split TOP HOUSE 2200 fg Precio de lista: $699.999 Oferta con Comunidad Coto: $524.999 Ahorro: 25%

Aire acondicionado Split THS 2300 fg Precio de lista: $760.999 Oferta con Comunidad Coto: $570.749 Ahorro: 25%

Aire acondicionado Split BGH 2750 fg Precio de lista: $959.999 Oferta con Comunidad Coto: $767.999 Ahorro: 20%

El outlet funciona con stock limitado, por lo que los precios y modelos disponibles pueden variar según la sucursal y el momento de la compra.

Cómo aprovechar los descuentos de Comunidad Coto

Para acceder a los valores promocionales, es necesario estar registrado en Comunidad Coto, el programa de beneficios gratuito de la cadena. La inscripción se realiza de manera online y no tiene costos de mantenimiento.

Una vez registrado, el cliente solo debe presentar el DNI en caja para que se apliquen los descuentos, tanto en compras presenciales como digitales. Además, al combinar estas promociones con beneficios bancarios, se pueden conseguir ahorros todavía mayores.

De esta manera, las liquidaciones de enero se convierten en una oportunidad concreta para quienes buscan televisores y aires acondicionados a precios más bajos, justo en el momento del año en que más se necesitan.