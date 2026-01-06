Las ofertas en televisores y aires acondicionados que está disponible en los supermercados
En pleno verano, cuando los televisores y los aires acondicionados se vuelven protagonistas, una propuesta con rebajas fuertes empezó a llamar la atención.
Se trata de un outlet que ofrece productos con descuentos de hasta el 30%, disponibles tanto en sucursales físicas como en formato online. El stock se renueva de manera constante y, en algunos casos, incluye equipos con detalles estéticos mínimos o unidades de exhibición, pero con funcionamiento garantizado, lo que permite acceder a precios muy por debajo de los valores habituales.
Las liquidaciones en Coto
Las ofertas forman parte del outlet de Coto, donde es posible encontrar televisores y aires acondicionados con rebajas significativas durante los primeros días de enero de 2026. Esta modalidad se convirtió en una opción muy buscada para quienes quieren equipar su casa sin desbalancear el presupuesto.
Entre las promociones más destacadas aparecen:
Televisores
-
Smart TV LED TOP HOUSE 32"
Precio de lista: $279.999
Oferta con Comunidad Coto: $195.999
Ahorro: 30%
Smart TV LED THS 32" (exclusivo digital)
Precio de lista: $319.999
Oferta con Comunidad Coto: $223.999
Ahorro: 30%
Smart TV LED BGH 32"
Precio de lista: $329.999
Oferta con Comunidad Coto: $263.999
Ahorro: 20%
Smart TV LED THS 43"
Precio de lista: $409.999
Oferta con Comunidad Coto: $327.999
Ahorro: 20%
Smart TV LED NOBLEX 50" (exclusivo digital)
Precio de lista: $569.999
Oferta con Comunidad Coto: $484.499
Ahorro: 15%
Aires acondicionados
-
Aire acondicionado Split TOP HOUSE 2200 fg
Precio de lista: $699.999
Oferta con Comunidad Coto: $524.999
Ahorro: 25%
Aire acondicionado Split THS 2300 fg
Precio de lista: $760.999
Oferta con Comunidad Coto: $570.749
Ahorro: 25%
Aire acondicionado Split BGH 2750 fg
Precio de lista: $959.999
Oferta con Comunidad Coto: $767.999
Ahorro: 20%
El outlet funciona con stock limitado, por lo que los precios y modelos disponibles pueden variar según la sucursal y el momento de la compra.
Cómo aprovechar los descuentos de Comunidad Coto
Para acceder a los valores promocionales, es necesario estar registrado en Comunidad Coto, el programa de beneficios gratuito de la cadena. La inscripción se realiza de manera online y no tiene costos de mantenimiento.
Una vez registrado, el cliente solo debe presentar el DNI en caja para que se apliquen los descuentos, tanto en compras presenciales como digitales. Además, al combinar estas promociones con beneficios bancarios, se pueden conseguir ahorros todavía mayores.
De esta manera, las liquidaciones de enero se convierten en una oportunidad concreta para quienes buscan televisores y aires acondicionados a precios más bajos, justo en el momento del año en que más se necesitan.
