El supermercado que está regalando reposeras para aprovechar en las vacaciones

Mar de Ajó

Cariló

Mar del Tuyú

Dos sucursales de Mar del Plata

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que es posible llevarse más de una reposera si el monto de compra supera los $400.000, con un máximo de seis unidades por persona, tal como figura en los términos y condiciones.

La promoción estará vigente hasta agotar stock, por lo que se recomienda consultar en cada sucursal antes de realizar la compra.

Otras ofertas disponibles en Coto

Además del regalo de reposeras, Coto mantiene importantes descuentos en electrodomésticos durante los últimos días del año y el inicio de 2026, especialmente en productos de alta demanda como televisores y aires acondicionados.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Televisores

Smart TV LED 32” y 43” con descuentos de hasta 30%

Marcas como TOP HOUSE, BGH, THS y NOBLEX

Promociones exclusivas para Comunidad Coto y algunas ofertas digitales

Aires acondicionados

Equipos split frío/calor con rebajas de entre 20% y 25%

Modelos de distintas capacidades, ideales para combatir las altas temperaturas del verano

El acceso a estos beneficios se realiza a través del programa Comunidad Coto, que es gratuito y solo requiere registrarse con el DNI. Ya no es necesaria la tarjeta física, lo que agiliza el proceso en caja.

En resumen, Coto volvió a apostar fuerte por una promoción veraniega, combinando regalos, descuentos y beneficios exclusivos para quienes elijan hacer sus compras en la Costa Atlántica durante las vacaciones.