El supermercado que está regalando reposeras para aprovechar en las vacaciones
En plena temporada de verano, una reconocida cadena de supermercados lanzó una promoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Con una compra mínima, los clientes pueden llevarse una reposera de regalo, ideal para disfrutar de las vacaciones en la playa. La iniciativa generó furor entre los consumidores, aunque tiene una condición clave que conviene tener en cuenta antes de ir a comprar.
Como ya ocurrió en veranos anteriores, Coto activó una acción promocional exclusiva para la Costa Atlántica, pensada especialmente para quienes hacen sus compras durante la temporada turística. La noticia comenzó a circular a través de cuentas especializadas en ahorro y ofertas, y fue confirmada por varios usuarios que ya lograron canjear el beneficio.
La promoción consiste en regalar una reposera por cada determinado monto de compra, con un tope máximo por persona, y es válida únicamente en sucursales seleccionadas.
Cómo obtener las reposeras de regalo
Según informaron desde la cadena, Coto entrega una reposera por cada compra de $200.000 o más, siempre que se realice de manera presencial. La promoción no aplica para compras online y está sujeta a disponibilidad de stock en cada sucursal.
Un detalle importante es que la acción es exclusiva para locales ubicados en la Costa Atlántica, puntualmente en:
-
Mar de Ajó
Cariló
Mar del Tuyú
Dos sucursales de Mar del Plata
En redes sociales, varios usuarios aseguraron que es posible llevarse más de una reposera si el monto de compra supera los $400.000, con un máximo de seis unidades por persona, tal como figura en los términos y condiciones.
La promoción estará vigente hasta agotar stock, por lo que se recomienda consultar en cada sucursal antes de realizar la compra.
Otras ofertas disponibles en Coto
Además del regalo de reposeras, Coto mantiene importantes descuentos en electrodomésticos durante los últimos días del año y el inicio de 2026, especialmente en productos de alta demanda como televisores y aires acondicionados.
Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
Televisores
-
Smart TV LED 32” y 43” con descuentos de hasta 30%
-
Marcas como TOP HOUSE, BGH, THS y NOBLEX
Promociones exclusivas para Comunidad Coto y algunas ofertas digitales
Aires acondicionados
-
Equipos split frío/calor con rebajas de entre 20% y 25%
-
Modelos de distintas capacidades, ideales para combatir las altas temperaturas del verano
El acceso a estos beneficios se realiza a través del programa Comunidad Coto, que es gratuito y solo requiere registrarse con el DNI. Ya no es necesaria la tarjeta física, lo que agiliza el proceso en caja.
En resumen, Coto volvió a apostar fuerte por una promoción veraniega, combinando regalos, descuentos y beneficios exclusivos para quienes elijan hacer sus compras en la Costa Atlántica durante las vacaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario