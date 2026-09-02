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El supermercado con promociones de hasta 60% de rebaja en electrodomésticos durante septiembre

Lifestyle

La cadena ofrece rebajas en distintos productos y financiación en artículos seleccionados.

El supermercado con promociones de hasta 60% de rebaja en electrodomésticos.

El supermercado con promociones de hasta 60% de rebaja en electrodomésticos.

Quienes estén pensando en renovar algún ambiente de la casa o reemplazar un electrodoméstico pueden encontrar una buena oportunidad en esta cadena, que reforzó sus promociones con descuentos en diferentes categorías y beneficios especiales para determinados medios de pago.

Las ofertas alcanzan productos de uso cotidiano como heladeras, lavarropas, televisores, pequeños electrodomésticos y otros artículos para el hogar, con rebajas que pueden representar un importante ahorro.

Cuáles son los electrodomésticos con hasta 60% de descuento en Carrefour

La variedad de productos permite encontrar descuentos en diferentes categorías y para distintos presupuestos.

Aspiradoras

El rubro de limpieza concentra algunas de las rebajas más importantes de la selección. La mayor reducción corresponde a la iRobot Roomba 692 R692020, aunque también hay otros modelos con descuentos.

  • iRobot Roomba 692 R692020: $419.999 (59% de descuento).
  • Aspiradora Robot iRobot Roomba Combo i517020: $857.999,00 (44% de descuento).
  • Aspiradora Robot Roomba j7 Navegación Precision Wi-Fi: $1.392.999,00 (37% de descuento).
  • Aspiradora Robot Gadnic Z700: $280.849,00 (23% de descuento).
  • Aspiradora y Mopa 3 en 1 Midow Blanco 400W: $32.999 (52% de descuento).
  • Aspiradora Stick 2 en 1 Klindo: $104.900 (50% de descuento).

Cafeteras

La propuesta también incluye distintos modelos de cafeteras eléctricas, con alternativas de diferentes capacidades y funcionalidades. Las rebajas llegan al 43% en algunos productos.

  • Cafetera de Filtro Daihatsu D-CF1000 1.25L 750W: $33.999 (43% de descuento).
  • Cafetera Eléctrica de Filtro Sansei CASA9118BP 0.75L: $23.999 (41% de descuento).
  • Cafetera Automática Krups Sensation Milk Espresso Cappuccino: $1.599.999 (40% de descuento).
  • Cafetera de Filtro Quint 1.2 Litros Digital Negra: $61.199 (32% de descuento).

Batidoras

Para la cocina, Carrefour suma distintos modelos de batidoras planetarias con variadas potencias y capacidades, incluyendo opciones promocionadas.

  • Batidora Planetaria Ranser 5Lts Cuomo SM-1584 1100W (Amarillo): $118.999 (45% de descuento).
  • Batidora Planetaria Daihatsu KNAM SM-1508 1100W (Color Crema): $155.099 (35% de descuento).
  • Batidora Planetaria Daihatsu SM-1507 1100W (Roja): $139.999 (34% de descuento).

Exprimidores y jarras eléctricas

Los pequeños electrodomésticos también forman parte de la campaña. En esta categoría aparecen exprimidores eléctricos y jarras para calentar agua con rebajas significativas.

  • Exprimidor de jugo Mandine MCJ50R (Negro/Rojo): $19.900 (50% de descuento).
  • Exprimidor eléctrico de frutas Bluesky 30W BCJ302R-18L: $21.900 (50% de descuento)
  • Jarra eléctrica Bluesky Acero Inoxidable BWK17S: $22.990 (50% de descuento).
  • Pava / Jarra eléctrica Codini Corte Mate P18MAN: $22.490 (43% de descuento).

Tostadoras

La selección se completa con diferentes modelos de tostadoras, incluidas alternativas de dos rebanadas y equipos digitales con paneles táctiles.

  • Tostadora 2 Rebanadas Ranser Arezzo BT-1200 750W Blanco: $26.999 (46% de descuento).
  • Tostadora Electrolux Inox ETS25 2 Rebanadas: $57.999 (42% de descuento).
  • Tostadora Digital Peugeot Limoges Panel Digital 1000W Plateado: $98.594,37 (37% de descuento).
  • Tostadora 2 Rodajas Daihatsu Brezel TA017296-GS 800W Inox: $57.999 (34% de descuento).

Qué opciones de pago ofrece Carrefour

Carrefour cuenta con alternativas de financiación y beneficios vinculados a sus medios de pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco y un 10% de descuento sin tope con la Cuenta Digital de Carrefour Banco.

Los precios, descuentos, condiciones de financiación y disponibilidad pueden variar según el producto y la vigencia de cada promoción. Por eso, antes de finalizar la compra, conviene consultar la información actualizada en la tienda online.

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