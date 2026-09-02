El supermercado con promociones de hasta 60% de rebaja en electrodomésticos durante septiembre

Cafetera de Filtro Daihatsu D-CF1000 1.25L 750W: $33.999 (43% de descuento).

$33.999 (43% de descuento). Cafetera Eléctrica de Filtro Sansei CASA9118BP 0.75L: $23.999 (41% de descuento).

$23.999 (41% de descuento). Cafetera Automática Krups Sensation Milk Espresso Cappuccino: $1.599.999 (40% de descuento).

$1.599.999 (40% de descuento). Cafetera de Filtro Quint 1.2 Litros Digital Negra: $61.199 (32% de descuento).

Batidoras

Para la cocina, Carrefour suma distintos modelos de batidoras planetarias con variadas potencias y capacidades, incluyendo opciones promocionadas.

Batidora Planetaria Ranser 5Lts Cuomo SM-1584 1100W (Amarillo): $118.999 (45% de descuento).

$118.999 (45% de descuento). Batidora Planetaria Daihatsu KNAM SM-1508 1100W (Color Crema): $155.099 (35% de descuento).

$155.099 (35% de descuento). Batidora Planetaria Daihatsu SM-1507 1100W (Roja): $139.999 (34% de descuento).

Exprimidores y jarras eléctricas

Los pequeños electrodomésticos también forman parte de la campaña. En esta categoría aparecen exprimidores eléctricos y jarras para calentar agua con rebajas significativas.

Exprimidor de jugo Mandine MCJ50R (Negro/Rojo) : $19.900 (50% de descuento).

: $19.900 (50% de descuento). Exprimidor eléctrico de frutas Bluesky 30W BCJ302R-18L : $21.900 (50% de descuento)

: $21.900 (50% de descuento) Jarra eléctrica Bluesky Acero Inoxidable BWK17S: $22.990 (50% de descuento).

$22.990 (50% de descuento). Pava / Jarra eléctrica Codini Corte Mate P18MAN: $22.490 (43% de descuento).

Tostadoras

La selección se completa con diferentes modelos de tostadoras, incluidas alternativas de dos rebanadas y equipos digitales con paneles táctiles.

Tostadora 2 Rebanadas Ranser Arezzo BT-1200 750W Blanco : $26.999 (46% de descuento).

: $26.999 (46% de descuento). Tostadora Electrolux Inox ETS25 2 Rebanadas: $57.999 (42% de descuento).

$57.999 (42% de descuento). Tostadora Digital Peugeot Limoges Panel Digital 1000W Plateado: $98.594,37 (37% de descuento).

$98.594,37 (37% de descuento). Tostadora 2 Rodajas Daihatsu Brezel TA017296-GS 800W Inox: $57.999 (34% de descuento).

Qué opciones de pago ofrece Carrefour

Carrefour cuenta con alternativas de financiación y beneficios vinculados a sus medios de pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco y un 10% de descuento sin tope con la Cuenta Digital de Carrefour Banco.

Los precios, descuentos, condiciones de financiación y disponibilidad pueden variar según el producto y la vigencia de cada promoción. Por eso, antes de finalizar la compra, conviene consultar la información actualizada en la tienda online.