El supermercado que remata indumentaria de abrigo y remeras con descuentos de hasta el 70%

La liquidación alcanza además a la ropa femenina, con descuentos de hasta el 60%. Entre las alternativas se encuentran:

Campera combinada Sherpa: $31.999, antes $79.999.

$31.999, antes $79.999. Campera larga Top Design: $39.999, antes $99.999.

$39.999, antes $99.999. Campera Puffer Matelassé: $33.999, antes $84.999.

$33.999, antes $84.999. Chaleco combinado Sherpa: $26.600, antes $66.500.

$26.600, antes $66.500. Buzo rústico oversize: $12.499, antes $24.999.

$12.499, antes $24.999. Remera manga larga escote V: $9.999, antes $19.999.

$9.999, antes $19.999. Remera básica manga corta: $5.809, antes $8.299.

De esta manera, la propuesta permite aprovechar el cierre de temporada para conseguir prendas de invierno con importantes rebajas, además de opciones más livianas que pueden utilizarse durante los próximos meses.

Qué ropa infantil ofrece Coto con descuento

La promoción también incluye indumentaria para niños y niñas, especialmente camperas, buzos, pantalones y remeras. Dentro de este segmento, varias prendas cuentan con descuentos del 60%.

Una campera infantil Classic lisa con capucha, por ejemplo, se ofrece a $16.399, cuando su precio regular era de $40.999. También hay camperas estampadas o Matelassé a $18.399 y modelos colegiales con cuello de corderito a $19.999.

Entre las prendas de mayor abrigo aparece una campera infantil térmica pesada a $25.999, con un descuento del 60% sobre los $64.999 habituales. También se ofrecen camperas Puffer Matelassé a $23.993 y modelos Teddy en diferentes colores a $14.399.

Para completar el conjunto, Coto cuenta con buzos infantiles con capucha a $10.499, pantalones de jogging a $7.999 y remeras estampadas de algodón para nenes y nenas desde $5.599.

Las prendas pueden consultarse a través de Coto Digital y también encontrarse en sucursales, aunque los precios y la disponibilidad están sujetos al stock y a la vigencia de cada promoción. En determinados productos, además, está disponible la financiación en 3 cuotas sin interés.