El supermercado que remata indumentaria de abrigo y remeras con descuentos de hasta el 70%
Hay camperas, chalecos, buzos y remeras con precios muy bajos y financiación sin interés.
Con la llegada de los últimos días del invierno, aparecen nuevas oportunidades para quienes buscan comprar ropa de abrigo a precios más bajos. En este contexto, Coto mantiene una importante liquidación de indumentaria que alcanza diferentes prendas para toda la familia.
La promoción contempla descuentos de hasta el 70% en determinados productos y permite encontrar desde camperas y chalecos hasta jeans, buzos y remeras. Además, algunos de los artículos seleccionados cuentan con la posibilidad de abonarse en 3 cuotas sin interés, aunque las condiciones dependen del producto y el medio de pago.
Coto liquida camperas y chalecos con 70% de descuento
Las rebajas más importantes se encuentran dentro de la indumentaria masculina, donde algunos productos llegan al 70% de descuento. Una de las oportunidades es una campera masculina de abrigo pesado que pasó de $119.999 a $35.999, mientras que un chaleco urbano para hombre bajó de $79.999 a $23.999.
También se puede conseguir una campera Top Design Puffer para hombre a $35.999, con un 60% de descuento sobre su precio habitual de $89.999. A esto se suman jeans clásicos masculinos a $30.399, camperas Bomber gamuzadas a $45.599 y buzos con capucha desde $15.999.
Para quienes buscan opciones más económicas, también aparecen remeras masculinas de manga larga de algodón a $7.499, con una rebaja del 50%.
La liquidación alcanza además a la ropa femenina, con descuentos de hasta el 60%. Entre las alternativas se encuentran:
- Campera combinada Sherpa: $31.999, antes $79.999.
- Campera larga Top Design: $39.999, antes $99.999.
- Campera Puffer Matelassé: $33.999, antes $84.999.
- Chaleco combinado Sherpa: $26.600, antes $66.500.
- Buzo rústico oversize: $12.499, antes $24.999.
- Remera manga larga escote V: $9.999, antes $19.999.
- Remera básica manga corta: $5.809, antes $8.299.
De esta manera, la propuesta permite aprovechar el cierre de temporada para conseguir prendas de invierno con importantes rebajas, además de opciones más livianas que pueden utilizarse durante los próximos meses.
Qué ropa infantil ofrece Coto con descuento
La promoción también incluye indumentaria para niños y niñas, especialmente camperas, buzos, pantalones y remeras. Dentro de este segmento, varias prendas cuentan con descuentos del 60%.
Una campera infantil Classic lisa con capucha, por ejemplo, se ofrece a $16.399, cuando su precio regular era de $40.999. También hay camperas estampadas o Matelassé a $18.399 y modelos colegiales con cuello de corderito a $19.999.
Entre las prendas de mayor abrigo aparece una campera infantil térmica pesada a $25.999, con un descuento del 60% sobre los $64.999 habituales. También se ofrecen camperas Puffer Matelassé a $23.993 y modelos Teddy en diferentes colores a $14.399.
Para completar el conjunto, Coto cuenta con buzos infantiles con capucha a $10.499, pantalones de jogging a $7.999 y remeras estampadas de algodón para nenes y nenas desde $5.599.
Las prendas pueden consultarse a través de Coto Digital y también encontrarse en sucursales, aunque los precios y la disponibilidad están sujetos al stock y a la vigencia de cada promoción. En determinados productos, además, está disponible la financiación en 3 cuotas sin interés.
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