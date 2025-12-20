El supermercado que está liquidando electrodomésticos a muy buen precio
Un reconocido supermercado lanzó una liquidación de electrodomésticos con descuentos de hasta el 40%, ideal para aprovechar antes de las Fiestas.
Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, muchas familias buscan renovar o comprar electrodomésticos aprovechando promociones especiales. En ese contexto, se posiciona como una de las opciones más atractivas, con rebajas importantes en productos de primeras marcas y facilidades de pago.
Las promociones están disponibles en el sitio web oficial de Coto, aunque los mayores descuentos se concentran en su local físico ubicado en Gallo 250, dentro del Shopping Abasto, donde funciona un outlet con precios especiales.
Las ofertas de Coto en electrodomésticos tienen hasta 40% de descuento
Dentro de esta liquidación, los clientes pueden encontrar rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de electrodomésticos. Entre los productos destacados se encuentran:
-
Televisores Smart con descuentos de hasta el 25%
-
Aires acondicionados con rebajas del 25%
-
Microondas a precios que parten desde los $150.000
-
Heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos con precios reducidos
Además de las promociones en el outlet, Coto lanzó un descuento exclusivo online del 40% en productos seleccionados para quienes formen parte de Comunidad Coto, una tarjeta de fidelización gratuita y sin costo de mantenimiento.
A esto se suman planes de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos seleccionados, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad ideal para adelantar compras navideñas o renovar el equipamiento del hogar sin afectar el presupuesto.
