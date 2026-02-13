La NASA realizará construcciones en la Luna: los detalles de la misión

Un proyecto ambicioso con costos millonarios

El medio estadounidense NPR, citando estimaciones internas de la agencia espacial, señala que el desarrollo del reactor tendría un costo cercano a 3 mil millones de dólares, distribuidos en un periodo de cinco años de trabajo técnico y pruebas especializadas.

Aun así, desde el Departamento de Energía defienden el proyecto como un hito histórico. El secretario Chris Wright afirmó que “La historia demuestra que cuando la ciencia y la innovación estadounidenses se unen nuestra nación lidera el mundo para alcanzar nuevas fronteras”, resaltando el alcance estratégico de esta apuesta tecnológica.